حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

ديسابر - البدري - ممدوح عيد

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

وأعلن بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش

وأعلن بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد.



وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.



ومارس ديسابر كرة القدم بشكل شبه احترافي، وترك مسيرته لاعبا مبكرا للتركيز في التدريب، وقبل تعيينه مدربا لأوغندا في ديسمبر عام 2017، درب أندية في ساحل العاج، والكاميرون، وتونس، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ومصر.

