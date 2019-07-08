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دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

أظهرت العديد من الدراسات الأمريكية الحديثة، أن الأشخاص التي تتناول العشاء أمام التلفزيون، أكثر عرضة لمخاطر السمنة وزيادة الوزن والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
التلفزيون
التلفزيون
على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص. في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.
قال الباحث البارز كيث دياز، أستاذ مساعد في الطب السلوكي بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "من المرجح بدرجة كبيرة، أن مزيج تناول العشاء و الجلوس أمام التلفزيون لفترة طويلة، نعتقد أن  تلك العادة سامة للغاية. حيث يختلف الجلوس أمام التلفزيون، عن الجلوس في العمل. أضاف دياز: "في
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قهوة

كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
سرطان-عنق-الرحم

لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

عندما يدخل فيروس فى الجسم، سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد، يحدث ما يسمى بـ«عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ما يتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد على 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الأسكتلنديات في الفئة العمرية (12- 13) عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
مرض-السكرى

جوع وعطش شديد.. ما الأعراض الجانبية لمرض السكري؟

يعد مرض السكري واحدًا ضمن الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم أو الجلوكوز، حيث يزيد من مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على العين والقلب والكلى والأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض اللثة والأسنان. تشمل أعراض مرض السكري؛ زيادة العطش، التبول المتكرر، فقدان الوزن غير المبرر، الجوع الشديد، التعب، التهيج، عدم وضوح الرؤية، التهابات اللثة، الجلد، والتهابات المهبل. هناك نوعان من مرض السكري؛ السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني.
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نظام-اتكنز

حمية أتكنز.. مزيد من الدهون وقليل من الكربوهيدرات

تتعدد الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس، ويتبع الأشخاص الأفضل منها بعد البحث جيدا عن مدى النفع الذي يعود منها في حالة الانتظام عليها، ومن بين تلك الأنظمة حمية أتكنز فهي منخفضة الكربوهيدرات، ويوصى بها عادة لفقدان الوزن من خلال تناول أكبر قدر ممكن من البروتين والدهون، طالما أنك تتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. في السنوات الـ 12 الماضية، أظهرت أكثر من 20 دراسة أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات دون الحاجة إلى عد السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن ويمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية مختلفة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
انقص-وزنك-دايت-تخسيس

التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".
السمنة-في-النساء

لو جسمك على شكل تفاحة.. احذري أمراض القلب

السمنة مشكلة كبيرة تهدد النساء حول العالم، خاصة إن كانت الدهون تتجمع في منطقة الخصر، وكشفت دراسة أن النساء ذوات الجسم على شكل تفاحة في الغالب يعانين من نوبات قلبية وسكتات دماغية مثل النساء اللاتي لديهن أجسام على شكل الكمثرى. ويقول العلماء إن تخزين الدهون حول المعدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى عند النساء اللاتي يتمتعن بجسم رشيق ومناسب، وذلك لأن الدهون يتم تجمعها حول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس، وتطلق المواد الكيميائية الضارة في الدم التي يمكن أن تسبب أمراض القلب.
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