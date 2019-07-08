دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

أظهرت العديد من الدراسات الأمريكية الحديثة، أن الأشخاص التي تتناول العشاء أمام التلفزيون، أكثر عرضة لمخاطر السمنة وزيادة الوزن والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

التلفزيون

على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص. في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.

قال الباحث البارز كيث دياز، أستاذ مساعد في الطب السلوكي بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "من المرجح بدرجة كبيرة، أن مزيج تناول العشاء و الجلوس أمام التلفزيون لفترة طويلة، نعتقد أن تلك العادة سامة للغاية. حيث يختلف الجلوس أمام التلفزيون، عن الجلوس في العمل. أضاف دياز: "في