دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

أظهرت العديد من الدراسات الأمريكية الحديثة، أن الأشخاص التي تتناول العشاء أمام التلفزيون، أكثر عرضة لمخاطر السمنة وزيادة الوزن والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص.
في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.
قال الباحث البارز كيث دياز، أستاذ مساعد في الطب السلوكي بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "من المرجح بدرجة كبيرة، أن مزيج تناول العشاء و الجلوس أمام التلفزيون لفترة طويلة، نعتقد أن تلك العادة سامة للغاية. حيث يختلف الجلوس أمام التلفزيون، عن الجلوس في العمل.
أضاف دياز: "في
قال الباحث البارز كيث دياز، أستاذ مساعد في الطب السلوكي بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "من المرجح بدرجة كبيرة، أن مزيج تناول العشاء و الجلوس أمام التلفزيون لفترة طويلة، نعتقد أن تلك العادة سامة للغاية. حيث يختلف الجلوس أمام التلفزيون، عن الجلوس في العمل.
أضاف دياز: "في العمل، ننهض ونتحرك كثيرًا، نذهب إلى مكتب زميل العمل، ونذهب إلى الحمام، وإلى آلة الطباعة وما إلى ذلك. لكن عندما نجلس ونشاهد التلفزيون، فإننا نميل إلى عدم التحرك لساعات في المرة الواحدة. هذا النوع من الجلوس هو أكثر أنواع الجلوس خطورة".
تزيد الساعات التي تقضيها أمام التلفزيون بعد العشاء، من نسب السكر في الدم والكوليسترول. لأن العضلات غير نشطة، لذا تزيد من الدهون في الأوعية الدموية. يشتبه دياز في أن هذا هو ما يجعل هذا النوع من الجلوس قاتلاً للغاية.
على الرغم من أن جميع المشاركين في الدراسة كانوا من ذوات البشرة السمراء، إلا أن دياز أكد أن النتائج تنطبق على جميع الفئات.
حذر العلماء من أن الدراسة لا تثبت أن الجلوس لفترات طويلة دون انقطاع يسبب نوبات قلبية أو سكتة دماغية أو موت مبكر، ولكن هناك رابط.
قال دياز "آخر ما يجب عليك فعله بعد تناول وجبة كبيرة هو الجلوس ومشاهدة التلفزيون لساعات طويلة. الخروج لممارسة رياضة المشي لمدةمن 10 إلى 20 دقيقة ثم الجلوس مرة أخرى".
اتبعت الدراسة ما يقرب من 4 ألاف شخص لمدة تسع سنوات تقريبًا. أبلغ المشاركون عن مقدار الوقت الذي يقضونه عادة في الجلوس أثناء مشاهدة التلفزيون والقيام بالعمل. كما أبلغوا عن عادات ممارسة الرياضة.
وجدت الدراسة أن أولئك الذين شاهدوا التليفزيون لمدة أربع ساعات أو أكثر في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر ، مقارنة بأولئك الذين تقل مدة تلفزيونهم عن ساعتين في اليوم.
من المدهش أن أولئك الذين جلسوا لفترات طويلة في العمل لديهم نفس معدلات خطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر مثل أولئك الذين جلسوا على الأقل، حسبما وجد الباحثون.
بالنسبة لأولئك الذين شاهدوا الكثير من البرامج التلفزيونية، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة أمام تلك البرامج، على الأقل في الأسبوع قد أزال المخاطر الصحية الإضافية.
أضاف الدكتور جريج فونارو، المتحدث باسم جمعية القلب الأمريكية وأستاذ أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس. أن الأنشطة المعتدلة تشمل المشي السريع (2.5 ميل على الأقل في الساعة) والرقص والحدائق العامة والتنس وركوب الدراجات.
أعلن فونارو: "حتى النشاط البدني الخفيف، يمكن أن يعوض بعض المخاطر الصحية التي تنجم عن الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة".
تم نشر النتائج في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
كما أظهرت العديد من الدراسات الأمريكية الحديثة، أن الأشخاص التي تتناول العشاء أمام التلفزيون، أكثر عرضة لمخاطر السمنة و زيادة الوزن عن من يتناولون العشاء بعيدًا عن التلفزيون، نظرًا لأن التلفزيون يجعلك تأكل كثيرًا بدون وضع اعتبار للكميات التي تتناولها.