إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وتم إحالة 24 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، عددا من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، ومنها مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإيجار القديم لغير