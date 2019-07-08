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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وتم إحالة 24 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، عددا من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، ومنها مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإيجار القديم لغير
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تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
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التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
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محمد صلاح على خط المواجهة مع الأزهر بسبب مدرسة

«الأزهر الشريف ومحمد صلاح»، لم تكن المكالمة الهاتفية التى أجراها نجم ليفربول ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، المحطة الأولى التى جمعت بين صلاح ومؤسسة الأزهر الشريف، إذ سبق أن أنشأ محمد صلاح معهدا أزهريا بقريته، فطلب الأهالى تحويله إلى مدرسة، ولكن رفض الأزهر. ويبلغ عدد المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ما يزيد على 10 آلاف معهد فى جميع أنحاء الجمهورية، وتضم فى طياتها قرابة مليوني طالب وطالبة، وبها معاهد عامة وأخرى خاصة ولغات.
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول: خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030

كشف طارق الملا وزير البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي.
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مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
سحر-نصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون.
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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