رياضة

بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
وواصل المدير التنفيذي لبيراميدز، أن الهدف في الموسم المقبل يتمثل في ضرورة الفوز، وأوضح أن بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا، رغم الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر
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سباستيان-ديسابر (2)

حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
أجيري (4)

هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
تريزيجية (2)

«بي بي سي»: أستون فيلا مهتم بضم حجازي وتريزيجيه

تحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ووُجد تريزيجيه رفقة صفوف الفراعنة في أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ووجد مدرب أستون فيلا دين سميث، والمدير الرياضي للفريق خيسوس جارسيا بيتارش، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه في المباراة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.
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سباستيان-ديسابر (2)

حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
ديسابر (2)

رسميا.. ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
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