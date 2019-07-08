بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

سباستيان ديسابر

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".

وواصل المدير التنفيذي لبيراميدز، أن الهدف في الموسم المقبل يتمثل في ضرورة الفوز، وأوضح أن بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا، رغم الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر

وواصل المدير التنفيذي لبيراميدز، أن الهدف في الموسم المقبل يتمثل في ضرورة الفوز، وأوضح أن بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا، رغم الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.



ومارس ديسابر كرة القدم بشكل شبه احترافي، وترك مسيرته لاعبا، مبكرا للتركيز في التدريب، وقبل تعيينه مدربا لأوغندا في ديسمبر عام 2017، درب أندية في ساحل العاج، والكاميرون، وتونس، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ومصر.

