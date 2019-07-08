التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأضاف عبد الحكم أن 6 آلاف و212 طالبا (بنسبة 35.99% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2267 طالبا (بنسبة 13.13% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1261 طالبا (بنسبة 7.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من