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التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
وأضاف عبد الحكم أن 6 آلاف و212 طالبا (بنسبة 35.99% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2267 طالبا (بنسبة 13.13% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1261 طالبا (بنسبة 7.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من
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ابوشقة

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
محمد-صلاح

محمد صلاح على خط المواجهة مع الأزهر بسبب مدرسة

«الأزهر الشريف ومحمد صلاح»، لم تكن المكالمة الهاتفية التى أجراها نجم ليفربول ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، المحطة الأولى التى جمعت بين صلاح ومؤسسة الأزهر الشريف، إذ سبق أن أنشأ محمد صلاح معهدا أزهريا بقريته، فطلب الأهالى تحويله إلى مدرسة، ولكن رفض الأزهر. ويبلغ عدد المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ما يزيد على 10 آلاف معهد فى جميع أنحاء الجمهورية، وتضم فى طياتها قرابة مليوني طالب وطالبة، وبها معاهد عامة وأخرى خاصة ولغات.
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
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91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.
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شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
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