تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.

وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى 2000 جنيه بدلا من النسب المئوية.وقال أبو شقة: "نظرا لوجود رسم لمرور حوالي 12 سنة على صدور القانون الأخير