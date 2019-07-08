تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق
تحرير:أحمد جاد
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى 2000 جنيه بدلا من النسب المئوية.وقال أبو شقة: "نظرا لوجود رسم لمرور حوالي 12 سنة على صدور القانون الأخير
وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى 2000 جنيه بدلا من النسب المئوية.
وقال أبو شقة: "نظرا لوجود رسم لمرور حوالي 12 سنة على صدور القانون الأخير في 2006، إذ تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونظرا لظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، فقد رؤي إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة".
وأضاف: "من زاوية أخرى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول 3 أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، وأفراد الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الثالث الأحكام العامة".
وأبدى الأعضاء مطالبتهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره، إذ أن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة على المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع، وهو الأمر الذي استجاب له أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.