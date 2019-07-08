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تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى 2000 جنيه بدلا من النسب المئوية.وقال أبو شقة: "نظرا لوجود رسم لمرور حوالي 12 سنة على صدور القانون الأخير
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
محمد-صلاح

محمد صلاح على خط المواجهة مع الأزهر بسبب مدرسة

«الأزهر الشريف ومحمد صلاح»، لم تكن المكالمة الهاتفية التى أجراها نجم ليفربول ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، المحطة الأولى التى جمعت بين صلاح ومؤسسة الأزهر الشريف، إذ سبق أن أنشأ محمد صلاح معهدا أزهريا بقريته، فطلب الأهالى تحويله إلى مدرسة، ولكن رفض الأزهر. ويبلغ عدد المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ما يزيد على 10 آلاف معهد فى جميع أنحاء الجمهورية، وتضم فى طياتها قرابة مليوني طالب وطالبة، وبها معاهد عامة وأخرى خاصة ولغات.
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ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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