أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

سلسلة من الأزمات يعانيها المواطنون فى الآونة الأخيرة بشأن بطاقات التموين، جاء على رأسها الحذف الذى استمر طوال ما يقرب من شهرين متتاليين فى مراحل التنقية المختلفة
أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
قرار جديد من التموين بشأن السلع التى يتم صرفها
من المقرر أن تبدأ فى يوليو الجارى وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين بفرض 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول ضمن السلع الأساسية بموجب منشور من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تم توجيهه لرؤساء قطاعات الشركة ومديري عموم إدارات البيع ومدير عام التفتيش،
قرار جديد من التموين بشأن السلع التى يتم صرفها
من المقرر أن تبدأ فى يوليو الجارى وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين بفرض 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول ضمن السلع الأساسية بموجب منشور من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تم توجيهه لرؤساء قطاعات الشركة ومديري عموم إدارات البيع ومدير عام التفتيش، على أن يتم البدء فى التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو الجاري.
وهو الأمر الذى اعتبره التجار له تأثير سلبي، إذ أكد يحيي كاسب رئيس النقابة العامة لبدالى التموين، أن القرار جاء مخالفا لما سبق أن تم الإعلان عنه من الحرية المطلقة لكل مواطن فى شراء السلع، كما أن اعتبار الفول سلعة أساسية قرار غير عادل وسيجعل الكميات تتراكم لدى البقال التمويني ويزيد من خسائر البدالين.
محمد الديب، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إن السلع التى تطرحها وزارة التموين سعرها مرتفع عن السوق الخارجية بنحو 1 لـ1.5 جنيه فى الكيلو، وهو الأمر الذى يجعل المواطن يفضل الشراء من الخارج ولا يستبدل من التموين إلا في السلع التي تكون أسعارها متقاربة مع المطروحة فى السوق الخارجية، كما أن فرض أنواع من السلع كالفول، يزيد من حجم الخسائر، ويرى أن إقبال المواطنين على شراء الفول شبه منعدم وأن المتضرر الأول من طرحه هو بدال التموين.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان في 2016، مقابل 116 ألف فدان في 2013، كما تراجع الإنتاج في 2016، إلى 142 ألف طن، مقابل 223 ألف طن في 2013.
اقرأ أيضا: التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن
غرفة القاهرة: القرار وضع البدالين فى ورطة
عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن القرار كان يتطلب إعلانا واضحا من وزارة التموين للمواطنين بدلا من تضارب التصريحات، فالوزير سبق أن أعلن أن المواطن يمكنه الاختيار من عشرات السلع واليوم يتم وضع الفول على أنه إحدى السلع الأساسية وهو ما يجعل المواطن يشتبك مع البدال التمويني ويضعه فى ورطة وصدام مباشر؛ لأن نسبة الإقبال على شراء الفول لن تكون كبيرة وهو ما سيجعل المتراكم منه كبيرا فى المحلات التجارية.
وأضاف حامد أن طرح الفول على هذا النحو سيضطر البائع إلى طرحه بأقل من سعره فى الأسواق، مطالبا وزير التموين بالتدخل وإعلان الموقف للجمهور.
ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الفول فإن المساحة المزروعة من الفول بلغت نحو 75 ألف فدان بالموسم الحالي، لإنتاج نحو 80 ألف طن، بما يعادل 10% من احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي يصل فيه حجم الاستيراد إلى نحو 750 ألف طن سنويا.
اقرأ أيضا: هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن غلق باب التظلم بعد إتمام المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات، والتى كانت أكثر تحديدا لمستحقى الدعم التموينى فى السلع والخبز، وأكدت وجود عدد من الفئات غير المستحقة للدعم وهم كالتالى:
- من تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء لديه على 650 كيلووات/ شهريا.
- من تزيد فاتورة استهلاك المحمول لديه على 800 جنيه/ شهريا.
- من تصل مصاريف المدارس لديه إلى 30 ألف جنيه/ سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.
- من يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
- من يكون من شاغلى الوظائف العليا.
اقرأ أيضا: بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين