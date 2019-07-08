أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

سلسلة من الأزمات يعانيها المواطنون فى الآونة الأخيرة بشأن بطاقات التموين، جاء على رأسها الحذف الذى استمر طوال ما يقرب من شهرين متتاليين فى مراحل التنقية المختلفة

تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

البقالة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.

قرار جديد من التموين بشأن السلع التى يتم صرفها من المقرر أن تبدأ فى يوليو الجارى وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين بفرض 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول ضمن السلع الأساسية بموجب منشور من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تم توجيهه لرؤساء قطاعات الشركة ومديري عموم إدارات البيع ومدير عام التفتيش،