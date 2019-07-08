سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

سلسلة من الأزمات يعانيها المواطنون فى الآونة الأخيرة بشأن بطاقات التموين، جاء على رأسها الحذف الذى استمر طوال ما يقرب من شهرين متتاليين فى مراحل التنقية المختلفة
تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
البقالة
البقالة
أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
قرار جديد من التموين بشأن السلع التى يتم صرفها من المقرر أن تبدأ فى يوليو الجارى وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين بفرض 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول ضمن السلع الأساسية بموجب منشور من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تم توجيهه لرؤساء قطاعات الشركة ومديري عموم إدارات البيع ومدير عام التفتيش،
اقرأ المزيد
أحمد-حمودة-مدير-عام-لأوبر-بمصر

فتح العداد بـ7.25.. أوبر تعلن زيادة أسعارها

على أثر الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية لأسعار الوقود منذ أيام بدأت الشركات العاملة في مجال النقل رفع أسعار خدماتها للجمهور، وفي هذا السياق قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، للتحرير، "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 5 من يوليو، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، في حين سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد".
تقليل-المخلفات-البلا-تيكية-في-استاد-القاهرة

إقبال جماهيري على مبادرة أورنج لتقليل المخلفات البلاستيكية

في إطار حرصها على إبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافل العالمية، قررت "أورنج مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجارى، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.
حازم-الطحاوى-رئيس جمعية-اتصال

«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
مكرونة (4)

«التموين» تعلن انخفاض سعر المكرونة 75 قرشًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كليو المكرونة بالمنظومة التموينية، ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائى ليصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات. يأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وكانت وزارة التموين، أصدرت اليوم، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء بشأن عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز.
خبز-عيش

هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org