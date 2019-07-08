ديسابر: أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

سباستيان ديسابر

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم. وقال سباستيان ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة، واليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل، وعندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".

وبالحديث عن الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل التوقيع مع بيراميدز أوضح ديسابر: "الشروط أن نكون على هدف واحد، وهذه نقطة هامة بالنسبة لي، وعندما أذهب لتدريب ناد، ذهابي يكون من أجل الفوز وتحقيق الإنجازات، أسعى لتحقيق ذلك في الدوري والكونفيدرالية". وواصل مدرب بيراميدز الجديد: "هدفي الفوز ببطولة الدوري،