رياضة

ديسابر: أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم. وقال سباستيان ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة، واليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل، وعندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".
وبالحديث عن الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل التوقيع مع بيراميدز أوضح ديسابر: "الشروط أن نكون على هدف واحد، وهذه نقطة هامة بالنسبة لي، وعندما أذهب لتدريب ناد، ذهابي يكون من أجل الفوز وتحقيق الإنجازات، أسعى لتحقيق ذلك في الدوري والكونفيدرالية". وواصل مدرب بيراميدز الجديد: "هدفي الفوز ببطولة الدوري،
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ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
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حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
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التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
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بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
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حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
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رسميا.. ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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