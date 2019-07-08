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مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة

تقرير لجنة الشئون الدستورية: تعديلات القانون تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال
تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
وأضاف حلمي، أن الهدف من ذلك علاج ما شابه المواد من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدا وبعيدا عن الواقع -علما بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايرا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير
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الحصبة

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
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مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
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عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
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المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
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مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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البرلمان يفتتح جلسته العامة.. ويناقش سياسات الحكومة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، التي تم الموافقة خلالها على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
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