فيليكس لا يخشى المقارنات مع جريزمان في أتلتيكو

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

جواو فيليكس

قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد جواو فيليكس، اليوم الإثنين، والذي سيرتدي القميص رقم 7، ليؤكد الدولي البرتغالي انضمامه إلى الروخيبلانكوس بهدف كتابة تاريخ لنفسه رفقة الفريق الإسباني، وسيعاني فيليكس في الفترة المقبلة، من عقد مقارنات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لكونهما من بلد واحد هو البرتغال، إلى جانب التألق الشديد لرونالدو رفقة ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس العام الماضي، ولكن يبدو أن فيليكس يملك رأيا آخر بشأن هذه المقارنات، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: "أنا هنا لكتابة قصتي الخاصة، أرغب في أن يتذكرني الجميع كجواو فيليكس، فهو كريستيانو رونالدو وأنا جواو فيليكس". وأضاف البرتغالي: "رونالدو لاعب عظيم، وهو الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وحدثني كثيرا عن مدريد، فهي مدينة يحبها كثيرا". وبعد حصوله على رقم أنطوان جريزمان،

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: "أنا هنا لكتابة قصتي الخاصة، أرغب في أن يتذكرني الجميع كجواو فيليكس، فهو كريستيانو رونالدو وأنا جواو فيليكس".



وأضاف البرتغالي: "رونالدو لاعب عظيم، وهو الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وحدثني كثيرا عن مدريد، فهي مدينة يحبها كثيرا".



وبعد حصوله على رقم أنطوان جريزمان، قال فيليكس: "لا أهتم كثيرا بهذا النوع من الضغط، ففي بعض الأحيان نستمع إلى أمور جيدة وأخرى سيئة، وأنا هنا لتقديم عملي وهو مساعدة الفريق".



وواصل: "أرغب في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، فهذا الفريق الذي منحني الفرصة للوجود هنا، لم يكن من السهل الرحيل عن البرتغال، ودائما سيحتل بنفيكا مكانة خاصة في قلبي، وأنا ممتن لكل شخص تعاملت معه هناك".