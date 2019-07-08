رياضة

فيليكس لا يخشى المقارنات مع جريزمان في أتلتيكو

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد جواو فيليكس، اليوم الإثنين، والذي سيرتدي القميص رقم 7، ليؤكد الدولي البرتغالي انضمامه إلى الروخيبلانكوس بهدف كتابة تاريخ لنفسه رفقة الفريق الإسباني، وسيعاني فيليكس في الفترة المقبلة، من عقد مقارنات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لكونهما من بلد واحد هو البرتغال، إلى جانب التألق الشديد لرونالدو رفقة ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس العام الماضي، ولكن يبدو أن فيليكس يملك رأيا آخر بشأن هذه المقارنات، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: "أنا هنا لكتابة قصتي الخاصة، أرغب في أن يتذكرني الجميع كجواو فيليكس، فهو كريستيانو رونالدو وأنا جواو فيليكس". وأضاف البرتغالي: "رونالدو لاعب عظيم، وهو الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وحدثني كثيرا عن مدريد، فهي مدينة يحبها كثيرا". وبعد حصوله على رقم أنطوان جريزمان،
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سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
حسام البدرى (1)

حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
حسام البدرى (2)

التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
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جريزمان

برشلونة يبدأ التحرك لضم أنطوان جريزمان

بات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إذ بدأ العملاق الكتالوني المحادثات بالفعل مع أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأعلن النجم الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، وأجرت إدارة برشلونة اجتماعًا مع ممثلي الأتلتي الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الصفقة، خاصة أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.
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في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
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جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.
جريزمان

جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة

يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
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