«أ ف ب»: الإمارات تسحب قواتها من اليمن

تحرير:وكالات ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

تحالف دعم الشرعية

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".

ومن جانبها أشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن عددا من وسائل الإعلام كان قد أكد في وقت سابق، أن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من التحالف العربي الهادفة إلى محاربة الحوثيين في اليمن. وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون