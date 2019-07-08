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المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
وذكر عبد الفتاح: "أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب والضمانة الأعلى والأكبر لها هي خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار".ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة
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الحصبة

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
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مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
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عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
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هل ينجح الإرشاد الرقمي فيما فشل فيه المرشد الزراعي؟

مشروع جديد تتبناه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يستهدف المزارعين في مصر بعد أن تم تطبيقه بنجاح في عدد من البلدان الإفريقية، منها رواندا والسنغال، وهو مشروع الإرشاد الزراعي الرقمي، ورغم أن المشروع يواجه تحديات عديدة أهمها وجود مناطق نائية تفتقر إلى شبكة جيدة للاتصالات فإن وزارة الزراعة أعلنت اليوم عن بدء العمل لإعداد نموذج إرشادي زراعي رقمي، في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ضمن برنامج الإطار الوطني الذي تم توقيعه بين الفاو والحكومة المصرية حتى عام 2022.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
وقفة أصحاب المعاشات فى وسط البلد

البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
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