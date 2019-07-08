المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

محمد معيط وزير المالية

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.

وذكر عبد الفتاح: "أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب والضمانة الأعلى والأكبر لها هي خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار".ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة