عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".

وأضاف عبد العال: "الجميع أطلع على مشروع القانون، وبالتالي ليس لنا شأن بأي كتابات صحفية تشير إلى أن هناك هدف من إقراره حاليا لصالح شخص ما، وقلت سابقا إنه على المجلس ألا يغير أجندته وفقا للكتابات صحفية"، مؤكدا: "نحن لا نشرع لأشخاص، ولكن نضع شروطا عامة، ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتقدم". وكان