حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

حسام البدري

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".

وأوضح رئيس بيراميدز أن الموسم الماضي كان استثنائيا للغاية، وهو ما اضطر لدفع مقابل مالي مبالغ فيه من أجل بناء فريق قوي، موضحًا أن "هذا الأمر لم يتكرر هذا الموسم، فالوقت متاح للتعاقد مع لاعبين جدد بأسعار مناسبة ودون أي مبالغ مرتفعة". وواصل حسام البدري: "عند اختيار المدير الفني كانت هناك العديد من المعايير،