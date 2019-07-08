ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

ثعبان -صورة أرشيفية

أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.

على الفور، انتقل ضباط المباحث، والعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود للمستشفى، وبالفحص وبسؤال المصاب أقر بأنه في أثناء وجوده في الأرض الزراعية لدغه ثعبان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ثم تم تحويله إلى مركز السموم بإيتاي البارود وتوفير المصل. كانت الثعابين قد هاجمت محافظة البحيرة