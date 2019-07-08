جريمة

ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
ثعبان -صورة أرشيفية
ثعبان -صورة أرشيفية
أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.
على الفور، انتقل ضباط المباحث، والعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود للمستشفى، وبالفحص وبسؤال المصاب أقر بأنه في أثناء وجوده في الأرض الزراعية لدغه ثعبان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ثم تم تحويله إلى مركز السموم بإيتاي البارود وتوفير المصل. كانت الثعابين قد هاجمت محافظة البحيرة
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ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (1)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
طعن-بالسكين

مجهول و9 طعنات.. جريمة قتل هزت بورسعيد

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.
سرقة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
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جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
محكمة

المشدد 15 عاما لفلاح خطف طفلة وهتك عرضها في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر كل من أمجد سمير ومحمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما لفلاح متهم بخطف طفلة وهتك عرضها مطلع العام الجاري في مركز العدوة شمال محافظة المنيا. عاقبت المحكمة "إ. ع. ص" 32 عاما، فلاح، ويقيم داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما؛ لإدانته بخطف "ن. س. ح- 15 عاما- طالبة"، واستدراجها إلى مسكنه وهتك عرضها.
القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
حادث-تصادم

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
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