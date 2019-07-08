مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

أتوبيس كهربائي - صورة أرشيفية

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.

وأضاف النمر، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه سيتم تجربة الأتوبيسين على مختلف المسارات، خاصة على مستوى القاهرة الكبرى، متابعا أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر تستلم مصر باقي الـ50 أتوبيس بعدد 48 أتوبيس، وخلال هذه المرحلة يتم على التوازي عمليات التدريب للكوادر من مهندسين وفنيين،