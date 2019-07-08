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مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
أتوبيس كهربائي - صورة أرشيفية
أتوبيس كهربائي - صورة أرشيفية
قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
وأضاف النمر، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه سيتم تجربة الأتوبيسين على مختلف المسارات، خاصة على مستوى القاهرة الكبرى، متابعا أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر تستلم مصر باقي الـ50 أتوبيس بعدد 48 أتوبيس، وخلال هذه المرحلة يتم على التوازي عمليات التدريب للكوادر من مهندسين وفنيين،
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الحصبة

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
فلاح -مصرى

هل ينجح الإرشاد الرقمي فيما فشل فيه المرشد الزراعي؟

مشروع جديد تتبناه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يستهدف المزارعين في مصر بعد أن تم تطبيقه بنجاح في عدد من البلدان الإفريقية، منها رواندا والسنغال، وهو مشروع الإرشاد الزراعي الرقمي، ورغم أن المشروع يواجه تحديات عديدة أهمها وجود مناطق نائية تفتقر إلى شبكة جيدة للاتصالات فإن وزارة الزراعة أعلنت اليوم عن بدء العمل لإعداد نموذج إرشادي زراعي رقمي، في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ضمن برنامج الإطار الوطني الذي تم توقيعه بين الفاو والحكومة المصرية حتى عام 2022.
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هدى-شعراوى

هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
مسيرات-العودة-في-فلسطين (2)

الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
الرئيس-الصيني-والزعيم-الكوري-الشمالي

الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
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