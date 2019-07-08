مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
وأضاف النمر، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه سيتم تجربة الأتوبيسين على مختلف المسارات، خاصة على مستوى القاهرة الكبرى، متابعا أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر تستلم مصر باقي الـ50 أتوبيس بعدد 48 أتوبيس، وخلال هذه المرحلة يتم على التوازي عمليات التدريب للكوادر من مهندسين وفنيين،
وأضاف النمر، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه سيتم تجربة الأتوبيسين على مختلف المسارات، خاصة على مستوى القاهرة الكبرى، متابعا أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر تستلم مصر باقي الـ50 أتوبيس بعدد 48 أتوبيس، وخلال هذه المرحلة يتم على التوازي عمليات التدريب للكوادر من مهندسين وفنيين، وإعداد خط إنتاج للمرحلة الأولى من التعاون لأول 500 أتوبيس بمستوى التصنيع الخفيف.
وتابع أنه خلال هذه الفترة يتم تجهيز مبنى خاص للمشروع يسمح بزيادة معدلات الإنتاج سنويا من 500 إلى 1000 إلى 2000 أتوبيس، لأنه بتعميق هذه الصناعة نصل إلى تلبية احتياجات السوق المصري، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التي ستشركها الدولة في عملية التصنيع.