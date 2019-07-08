رياضة

ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
وواصل المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي: "لا يمكنك أن تفوز بسهولة، لا بد من التخطيط والعمل الجيد لتحقق ما تريده في الدوري المصري، وأن تفوز ببطولة في بيراميدز، علينا التوحد كفريق واحد لتحقيق ما نخطط له". وفي ما يخص عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، قال المدرب السابق لمنتخب أوغندا:
اقرأ المزيد
حسام البدرى (1)

حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
حسام البدرى (2)

التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
جواو-فيليكس‎ (4)

فيليكس لا يخشى المقارنات مع جريزمان في أتلتيكو

قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد جواو فيليكس، اليوم الإثنين، والذي سيرتدي القميص رقم 7، ليؤكد الدولي البرتغالي انضمامه إلى الروخيبلانكوس بهدف كتابة تاريخ لنفسه رفقة الفريق الإسباني، وسيعاني فيليكس في الفترة المقبلة، من عقد مقارنات بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لكونهما من بلد واحد هو البرتغال، إلى جانب التألق الشديد لرونالدو رفقة ريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس العام الماضي، ولكن يبدو أن فيليكس يملك رأيا آخر بشأن هذه المقارنات، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام البدرى (1)

حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
حسام البدرى (2)

التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر: أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم. وقال سباستيان ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة، واليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل، وعندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".
سباستيان-ديسابر (1)

بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org