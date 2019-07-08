ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

سباستيان ديسابر

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".

وواصل المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي: "لا يمكنك أن تفوز بسهولة، لا بد من التخطيط والعمل الجيد لتحقق ما تريده في الدوري المصري، وأن تفوز ببطولة في بيراميدز، علينا التوحد كفريق واحد لتحقيق ما نخطط له". وفي ما يخص عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، قال المدرب السابق لمنتخب أوغندا: