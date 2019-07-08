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بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

لا تزال الأزمة التي أشعلتها الرسائل المسربة تؤجج الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خاصة أنها انتقدت بشكل مباشر أداء إدارة ترامب.
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
ترامب
ترامب
كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
وأبرزت صحيفة مترو البريطانية انزعاج دونالد ترامب من سفير المملكة المتحدة، الذي صاغ مذكرة وصف البيت الأبيض بـ"غير الكفء"، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تحقيقًا كاملا حول التسريب. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وسيواجه السير كيم داروش -الذي من
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على-باباجان

بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
علي-باباجان (1)

حزب أردوغان.. استقالة أحد مؤسسي «العدالة والتنمية»

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق، علي باباجان، تقدم باستقالته من الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك بعد 18 عامًا قضاها في عضويته. ويأتي قرار انشقاق "باباجان"، بعد أيام قليلة من إعلان "باباجان" نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله جول. واستعرض باجان في بيان استقالته الذي حمل عنوان "لعلم الرأي العام" العديد من الأمور التي دفعته لقراره، موضحاً أنه يجرى الاستعدادات لتأسيس حزب جديد.
كيرياكوس-ميتسوتاكيس

اليونان.. زعيم «الديمقراطية الجديدة» يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد حصوله على 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، بينما حصل خصمه، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تيسبراس، على 31.5% من الأصوات. وقال رئيس الوزراء المنتخب، إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب. وأضاف في كلمة بثها التليفزيون، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
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جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
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الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
ترامب وماي

هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
مارك-إسبر

البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.
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