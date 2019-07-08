بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

لا تزال الأزمة التي أشعلتها الرسائل المسربة تؤجج الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خاصة أنها انتقدت بشكل مباشر أداء إدارة ترامب.

تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وأبرزت صحيفة مترو البريطانية انزعاج دونالد ترامب من سفير المملكة المتحدة، الذي صاغ مذكرة وصف البيت الأبيض بـ"غير الكفء"، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تحقيقًا كاملا حول التسريب. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وسيواجه السير كيم داروش -الذي من

وأبرزت صحيفة مترو البريطانية انزعاج دونالد ترامب من سفير المملكة المتحدة، الذي صاغ مذكرة وصف البيت الأبيض بـ"غير الكفء"، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تحقيقًا كاملا حول التسريب.

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وسيواجه السير كيم داروش -الذي من المقرر أن تنتهي فترة ولايته هذا العام- ضغوطًا للتنحي مبكرًا كمبعوث إلى واشنطن بعد أن أثارت رسائله المسربة عاصفة من النقد الأمريكي.

وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط".

وأضاف كيم داروش في ذلك الوقت: "نحن لا نعتقد حقًا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير؛ فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".

وفي محاولة لامتصاص الغضب الأمريكي، أعلنت وزارة الخارجية أنه "تم إجراء تحقيق رسمي في التسريب"، كما دعا بعض النواب إلى التحقيق مع الشرطة.

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وقال الرئيس ترامب وهو يستقل طائرة تابعة للقوات الجوية، أمس الأحد، إن داروش "لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد"، مضيفًا "لسنا من المعجبين بهذا الرجل، وهو لم يقم بخدمة بلاده على النحو الأمثل، لذلك أستطيع أن أتفهم رأيه، لكني لم أنزعج".

ومن جانبها، رفضت تيريزا ماي دعوات لإقالة السفير، حيث قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إنها "تثق تماما" بالسير كيم داروش، الذي يعمل منذ سنوات كمسؤول دبلوماسي في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم تيريزا ماي إن مهمة السيد كيم تتمثل في تقديم تقييمه "الصادق" للولايات المتحدة ولكنه "لا يعني بالضرورة" وجهة نظر رئيس الوزراء أو الحكومة.

ومن ناحية أخرى، ركز العديد من السياسيين البريطانيين على إيجاد مهرب، حيث دعا النواب لفتح تحقيق بواسطة الشرطة لمعرفة المتسبب في التسريب.

وقال توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: "هذا يضر بشدة بسلامة المملكة المتحدة ويجب التحقيق معه من قبل الشرطة على الفور".

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ووصف وزير التجارة الدولية ليام فوكس التسريب بأنه "ضار" و"غير مهني، كما أنه لا يتصف بالأخلاقية أو الوطنية".

وشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في ذلك بكل قوة، وأن يتم تنفيذ القانون عليهم بشكل صارم، بما يخدم عدم تكرار هذا الأمر في المستقبل، لا سيما وأنه بسياسات بريطانيا، والتي كانت منذ عقود طويلة أهم حلفاء الولايات المتحدة على المستوى الدولي بشكل رئيسي.

وقال المتحدث باسم تيريزا ماي: "إذا تم العثور على أي دليل لهذا الإجرام خلال التحقيق الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء، فسوف يتم استدعاء الشرطة"، غير أنه لم يقل ما إذا كان التسريب ينتهك قانون الأسرار الرسمية لأنه لا يريد "استباق" التحقيق.

وكشف هذا الخلاف عن انقسام واضح في الرؤى بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العديد من الملفات، وذلك مخالف للعلاقات المعتادة بين الجانبين منذ سنوات طويلة.