ما لا تعرفه عن توم هانكس.. جده رئيس سابق لأمريكا

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

توم هانكس

توم هانكس هو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي، حائز جائزة الأوسكار مرتين وجائزة إيمي وأربع جوائز الجولدن جلوب، وأكثر من 80 جائزة أخرى، ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، وكانت بدايته في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، انتقل فيما بعد إلى نيويورك، ثم لعب دور البطولة في المسلسل التليفزيوني Bosom Buddies لكنه أصبح أكثر شهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم للمخرج رون هوارد Splash، ثم وصل للنجومية بالعديد من الأفلام الشهيرة عالميا. وبمناسبة احتفاله اليوم بذكرى ميلاده، إليك أبرز المعلومات التي ربما لا تعرفها عنه:

- فيلمه المفضل 2001: A Space Odeyse. - مسلسله المفضل Low & Order. - فريقه المفضل هو آستون فيلا. - هوايته تجميع الآلات الكاتبة القديمة. - تربطه علاقة صداقة وثيقة مع ميج رايان، وقدما معا 3 أفلام: Sleepless In Seattle ،Joe Versus the Volcano ،You’v Got Mail. - ثاني ممثل يحصل على جائزتي أوسكار