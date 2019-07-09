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ما لا تعرفه عن توم هانكس.. جده رئيس سابق لأمريكا

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
توم هانكس
توم هانكس
توم هانكس هو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي، حائز جائزة الأوسكار مرتين وجائزة إيمي وأربع جوائز الجولدن جلوب، وأكثر من 80 جائزة أخرى، ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، وكانت بدايته في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، انتقل فيما بعد إلى نيويورك، ثم لعب دور البطولة في المسلسل التليفزيوني Bosom Buddies لكنه أصبح أكثر شهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم للمخرج رون هوارد Splash، ثم وصل للنجومية بالعديد من الأفلام الشهيرة عالميا. وبمناسبة احتفاله اليوم بذكرى ميلاده، إليك أبرز المعلومات التي ربما لا تعرفها عنه:
- فيلمه المفضل 2001: A Space Odeyse. - مسلسله المفضل Low & Order. - فريقه المفضل هو آستون فيلا. - هوايته تجميع الآلات الكاتبة القديمة. - تربطه علاقة صداقة وثيقة مع ميج رايان، وقدما معا 3 أفلام: Sleepless In Seattle ،Joe Versus the Volcano ،You’v Got Mail. - ثاني ممثل يحصل على جائزتي أوسكار
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4 معلومات صادمة عن توم هانكس.. خان زوجته وابنه مدمن

توم هانكس.. ألطف ممثلي هوليوود، والفائز بجائزة أوسكار مرتين، مولود في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كانت طفولته مضطربة وكان كثيرًا ما تتنقل عائلته من مدينة إلى أخرى، وانفصل والداه وهو صغير، وفي الجامعة تقدم بطلب للتمثيل في عرض مسرحي، وتم قبوله وبدأ مشواره الفني وكانت البداية من هناك. هانكس معروف بأنشطته الخيرية ولطفه مع الجمهور، ما الذي قد يجعلنا نكرهه، ربما لأنه ليس معصومًا من الخطأ أو الفضيحة، فبطل فيلم Forrest Gump لديه بعض الأسرار التي كشفها موقع NICKISIFIT، ولا يحب أن تنتشر، بسبب زواجه المضطرب، وفضائح ابنه المتكررة.
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في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان عبد المنعم مدبولي

في مثل هذا اليوم 9 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي. وفي عام 2004: محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. وفي عام 1952: استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. وفي عام 1816: استقلال الأرجنتين عن أسبانيا. وفي عام 1991: إعادة دمج جنوب إفريقيا في الحركة الأولمبية بعد طردها إياها قبل 30 سنة.
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يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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