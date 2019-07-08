إمكانياتها لم تشفع لها.. أبطأ السيارات الكهربائية

تعاني هذه السيارات الكهربائية من بطء كبير على مستوى السير، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية الكبرى التي تتمتع بها على المستوى الفني بالأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كونا

باتت السيارات الكهربائية واحدة من طرز المركبات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، وذلك استنادًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها تلك الموديلات في الوقت الحالي، لا سيما مع التوجه العالمي للسيارات النظيفة بشكل رئيسي. وعلى الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة التركيز على الإمكانيات الفنية بشكل عام للمحرك، وبالأخص تلك التي تتعلق بالسرعات التي تتمتع بها هذه السيارات بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الكهربائية الأبطأ على مستوى الأسواق العالمية. شيفروليه بولت تتمتع شيفروليه بولت فعليا بتصنيف عالٍ إلى حد ما باعتبارها سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، إلا أنها تعاني من بطء واضح قياسًا بالعديد