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إمكانياتها لم تشفع لها.. أبطأ السيارات الكهربائية

تعاني هذه السيارات الكهربائية من بطء كبير على مستوى السير، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية الكبرى التي تتمتع بها على المستوى الفني بالأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كونا
كونا
باتت السيارات الكهربائية واحدة من طرز المركبات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، وذلك استنادًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها تلك الموديلات في الوقت الحالي، لا سيما مع التوجه العالمي للسيارات النظيفة بشكل رئيسي. وعلى الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة التركيز على الإمكانيات الفنية بشكل عام للمحرك، وبالأخص تلك التي تتعلق بالسرعات التي تتمتع بها هذه السيارات بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الكهربائية الأبطأ على مستوى الأسواق العالمية.   شيفروليه بولت تتمتع شيفروليه بولت فعليا بتصنيف عالٍ إلى حد ما باعتبارها سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، إلا أنها تعاني من بطء واضح قياسًا بالعديد
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لن ترى عجلاتها.. إمكانيات سيارة BMW الخارقة الجديدة

تراهن شركة BMW الألمانية العملاقة باستمرار على العديد من الإمكانيات الفنية الكبيرة، وهو الأمر الذي تواصله في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100"، الذي يمثل رؤية الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في الأسواق العالمية. وفي مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100" الذي تقدمه الشركة الألمانية العملاقة، راهنت "BMW" على قدرات فنية خارقة لم تظهر على مستوى الأسواق العالمية، وذلك في إطار سعيها للكشف عن الشكل العام لصناعتها المستقبلية بشكل رئيسي.
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الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%. رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
LINCOLN NAVIGATOR

رغم سعرها الغالي.. هذه السيارات ذات محركات ضعيفة

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تميز تلك الموديلات عن غيرها من السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض الشركات قد تتغاضى عن القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وذلك رغم الأسعار العالية التي تكون عليها تلك الموديلات. وبشكل عام، ترتبط الأسعار المرتفعة للسيارات بالإمكانيات الضخمة التي من الممكن أن تتمتع بها على المستوى الفني، لا سيما أن الجمهور يعتقد أن الأسعار المرتفعة تخفي وراءها العديد من القدرات الفنية الفاخرة التي تليق بحجم الشركات المنتجة لتلك السيارات.
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