إمكانياتها لم تشفع لها.. أبطأ السيارات الكهربائية

تعاني هذه السيارات الكهربائية من بطء كبير على مستوى السير، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية الكبرى التي تتمتع بها على المستوى الفني بالأسواق العالمية
باتت السيارات الكهربائية واحدة من طرز المركبات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، وذلك استنادًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها تلك الموديلات في الوقت الحالي، لا سيما مع التوجه العالمي للسيارات النظيفة بشكل رئيسي.
وعلى الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة التركيز على الإمكانيات الفنية بشكل عام للمحرك، وبالأخص تلك التي تتعلق بالسرعات التي تتمتع بها هذه السيارات بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الكهربائية الأبطأ على مستوى الأسواق العالمية.
شيفروليه بولت
تتمتع شيفروليه بولت فعليا بتصنيف عالٍ إلى حد ما باعتبارها سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، إلا أنها تعاني من بطء واضح قياسًا بالعديد
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الكهربائية الأبطأ على مستوى الأسواق العالمية.
شيفروليه بولت
تتمتع شيفروليه بولت فعليا بتصنيف عالٍ إلى حد ما باعتبارها سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، إلا أنها تعاني من بطء واضح قياسًا بالعديد من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهي واحدة من الموديلات التي لا تلبي احتياجات الجمهور الراغب في الحصول على السرعات العالية أو القوة الخاصة بالمحرك، كما أن حجم السيارة قد يجعلها من الموديلات الكهربائية التي لا توفر العديد من الإمكانيات الفنية التي يبحث عنها الجمهور.
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فارادي فيوتشر FF91
بعد سنوات من السمعة السيئة وتناول وسائل الإعلام لها بشكل سلبي بسبب مشكلات الإنتاج وتأخير الشحن وبعض العلاقات السيئة مع العملاء، بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية فارادي فيوتشر أخيرًا في إطلاق طرازها الذي ينتمي لموديلات الكروس أوفر الرياضية FF91، غير أنها لم تستطع أيضًا الوصول لمستويات كبيرة على المستوى الفني، وأبرزها الإمكانيات المتعلقة بالسرعات والوصول لمستويات متتالية في الانتقال بشكل تدريجي للسرعات.
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هيونداي كونا
تتمتع سيارة هيونداي كونا الكهربائية، بقدرات تجعلها قادرة على السير لمسافة 300 ميل تقريبًا من خلال الشحن المخزن في بطاريتها، بالإضافة إلى العديد من التقنيات ووسائل الراحة للركاب، لكن هذا قد لا يكون كافيًا لجعلها من بين الموديلات السريعة في الأسواق العالمية.
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وبشكل عام، لا تبدو السيارة الكهربائية الكورية من بين الموديلات السريعة على المستوى العام، إلا أنها من بين أهم الإصدارات الكهربائية للراغبين في المركبات الاعتمادية من هذا الطراز.
تيسلا رودستر
كان الجيل الأول من تيسلا رودستر مليئة بالعيوب التي استحقت النقد، وكان من الممكن أن تشل إمبراطورية الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج الموديلات الكهربائية، ووصفها إيلون موسك، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنها "كارثة" وتجاهل وجودها حتى وقت قريب.
ومن بين أهم الأسباب التي جعلت السيارة الكهربائية تعاني على مستوى الأسواق العالمية، القدرة على التسارع والوصول إلى أقصى مستوى ممكن من السرعات، وهو الأمر الذي كان بمثابة ضربة قاتلة لها.
نيسان ليف
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية، لا سيما أنها تتمتع بمعدلات بيع رائعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، إلا أنها على المستوى الفني تعاني من بعض العيوب الضخمة، وأبرزها السرعة.
ولا شك أن السرعات العالية تعد من أهم المتطلبات التي يبحث عنها جمهور السيارات في الأسواق العالمية بشكل رئيسي، لا سيما وأنها واحدة من بين الأمور التي تمثل أهم العوامل الرئيسية التي تمثل جاذبية كبيرة للفئات الجماهيرية المختلفة في الأسواق العالمية.