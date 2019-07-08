«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018
تعد جمعية اتصال إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤثر بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية الدولة
تحرير:أحمد البرماوي
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
دكتور حازم الطحاوي
قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
أوضح الطحاوي أن أحد أهم مصادر التمويل الجديدة تمثلت في دخولها في مشروعات جديدة مثل حضانة الجمعية في برج العرب، والتعاون في مجال الحضانات التكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.
أشار إلى أن الثلاثاء المقبل الاحتفال السنوي لجمعية اتصال للإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، مشددا على أنها خلال 2018
أوضح الطحاوي أن أحد أهم مصادر التمويل الجديدة تمثلت في دخولها في مشروعات جديدة مثل حضانة الجمعية في برج العرب، والتعاون في مجال الحضانات التكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.
أشار إلى أن الثلاثاء المقبل الاحتفال السنوي لجمعية اتصال للإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، مشددا على أنها خلال 2018 ركزت على العمل على عدة محاور لضمان الاستمرارية والاستقلالية، منها زيادة عدد الأعضاء وتنويع الأنشطة الخدمية لهم، حيث بلغ عدد الشركات 580 شركة أعضاء في الجمعية بزيادة تقريبا 10% خلال العام الماضي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية «اتصال» أن حجم التمويلات المخصصة للحضانة في برج العرب بلغ 2 مليون جنيه لتمويل 10 أفكار شابة، بالإضافة إلى 2 مليون أخرى لتمويل 10 أفكار ضمن حضانة «ابني» التابعة للجمعية في القاهرة.
ولفت إلى أن الأفكار التي تركز «اتصال» على دعمها تتعلق بإنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي.
أضاف أن الجمعية تعقد سنويا مؤتمرا لإنترنت الأشياء تحت اسم “تحدي مصر لإنترنت الأشياء” سيتم تخريج الدفعة الجديدة منها في يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المشاركين في حضانة برج العرب إلى جانب اتصال جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وأكاديمية البحث العلمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وتعد جمعية اتصال إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤثر بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية الدولة.
وفي نفس السياق كشف المهندس حسام مجاهد عضو مجلس إدارة جمعية اتصال عن أن الجمعية تستهدف صادرات بقيمة مليون دولار خلال 18 شهرا بحلول عام 2020.
أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية أن عدد الشركات التي تم اختيارها للاستفادة من برنامج eExport التابع للجمعية بلغ 5 شركات.
لفت إلى أن الإطار الجديد للبرنامج الذي تقوم من خلاله المنظمة بالتعاقد مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتسويق وبيع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات أعضاء اتصال، على أن تقوم الشركة العضو باختيار المسوق الأنسب لنشاطها ونوعية المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تقوم بتصديرها.
وقال إن "اتصال" كانت قد توصلت إلى قائمة مختصرة من ثلاث شركات مبيعات في أوروبا والولايات المتحدة، تم اختيارها من ضمن 23 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج، وقد تم الاختيار بواسطة لجنة وطبقًا للقواعد والمعايير المحددة مسبقًا بواسطة لجنة إدارة المشروع، مشيرًا أنه يمكن التوسع في مزيد من الأسواق الخارجية من خلال تدبير تمويل إضافي في حال نجاح المرحلة الأولى من البرنامج.
وقامت "اتصال" بتشكيل لجنة مشتركة مع “ايتيدا” تضم جميع الأطراف المعنية وممثلي الشركات الأعضاء باتصال تم من خلالها تحديد دعم تكلفة النشاط بنسبة تبدأ بـ75% حتى 25%.
تجدر الإشارة إلى إطلاق الجمعية العام الماضي مبادرة التحدي المجتمعي مستهدفة عدة قطاعات حيوية مثل قطاع الصحة، حيث قامت بتنظيم مؤتمر للتكنولوجيا والصحة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للعلاج عن بعد، وتحت رعاية وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقد وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 وشارك فيها أكثر من 30 محاضرا في مجالات مختلفة لخلق أرضية مشتركة لمقدمي الرعاية الصحية، ومقدمي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقادة القطاع.