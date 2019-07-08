«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

تعد جمعية اتصال إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤثر بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية الدولة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

دكتور حازم الطحاوي

قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.

أوضح الطحاوي أن أحد أهم مصادر التمويل الجديدة تمثلت في دخولها في مشروعات جديدة مثل حضانة الجمعية في برج العرب، والتعاون في مجال الحضانات التكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي. أشار إلى أن الثلاثاء المقبل الاحتفال السنوي لجمعية اتصال للإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، مشددا على أنها خلال 2018