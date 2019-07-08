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«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

تعد جمعية اتصال إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤثر بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية الدولة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
دكتور حازم الطحاوي
دكتور حازم الطحاوي
قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
أوضح الطحاوي أن أحد أهم مصادر التمويل الجديدة تمثلت في دخولها في مشروعات جديدة مثل حضانة الجمعية في برج العرب، والتعاون في مجال الحضانات التكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي. أشار إلى أن الثلاثاء المقبل الاحتفال السنوي لجمعية اتصال للإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، مشددا على أنها خلال 2018
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فتح العداد بـ7.25.. أوبر تعلن زيادة أسعارها

على أثر الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية لأسعار الوقود منذ أيام بدأت الشركات العاملة في مجال النقل رفع أسعار خدماتها للجمهور، وفي هذا السياق قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، للتحرير، "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 5 من يوليو، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، في حين سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد".
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
تقليل-المخلفات-البلا-تيكية-في-استاد-القاهرة

إقبال جماهيري على مبادرة أورنج لتقليل المخلفات البلاستيكية

في إطار حرصها على إبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافل العالمية، قررت "أورنج مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجارى، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الاتصالات: 1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة التأمين الصحى

كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح المنظومة التى تتناغم فى تنفيذها كل وزارات الدولة. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور، منها البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارٍ بناء المنظومة التأمينية للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة فى الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعاملين بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية.
القوات-المسلحة-تنظم-دورة-تدريبية

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لـ537 من ذوى القدرات الخاصة بالصعيد

داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط، وبالتوافق مع البروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية إعداد وتأهيل 537 فردا من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية. وفي ضوء توجيهات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة باستمرار جهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والاجتماعية فى صعيد مصر، وإيلاء أهمية قصوى لذوى القدرات الخاصة والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر.
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