جريمة

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
انهيار - صورة أرشيفية
انهيار - صورة أرشيفية
انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما جرى توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 327 ألفا و91 طنا و154 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى يوم أمس الأحد 7 يوليو. وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له، إنه جرى توريد 155 ألفا و569
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ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.
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سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

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مجهول و9 طعنات.. جريمة قتل هزت بورسعيد

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.
سرقة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
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ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.
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مصرع طفلين سقط عليهما حائط في الأقصر

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليهما، خلال اللعب أمام منزلهما في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بورود بلاغ يفيد انهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللعب أمام المنزل، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث القيادات الأمنية والأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة.
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السجن 15 سنة لموظف ومحام زورا مستندات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور ممثل النيابة محمد القاضى وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ من المواطنين في قضايا البناء على أراض زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى. وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة عاقبت كلا من "ا-ك" 43 عاما، موظف بالزراعة، و"م-ع" 51 عاما، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة.
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