انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

انهيار - صورة أرشيفية

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما جرى توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 327 ألفا و91 طنا و154 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى يوم أمس الأحد 7 يوليو. وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له، إنه جرى توريد 155 ألفا و569