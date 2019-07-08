مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

مصطفى كامل

تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقر النقابة بوسط القاهرة، الإثنين، ومعه الفنانون أحمد العيسوي وحلمي عبد الباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبد الله، بعدما أعلنت النقابة فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، على أن يتم تسليم الترشيحات على المناصب من الأحد، 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، لحين فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.

أما باب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات في 30 يوليو، والإعادة في السادس من شهر أغسطس. وتجرى انتخابات نقابة الموسيقيين يوم 30 يوليو الجاري، وطلب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات الانتخابات تحت إشراف قضائي