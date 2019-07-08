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مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقر النقابة بوسط القاهرة، الإثنين، ومعه الفنانون أحمد العيسوي وحلمي عبد الباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبد الله، بعدما أعلنت النقابة فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، على أن يتم تسليم الترشيحات على المناصب من الأحد، 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، لحين فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.
أما باب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات في 30 يوليو، والإعادة في السادس من شهر أغسطس. وتجرى انتخابات نقابة الموسيقيين يوم 30 يوليو الجاري، وطلب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات الانتخابات تحت إشراف قضائي
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هاني-شاكر

هاني شاكر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم رسميًا الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسيقية، بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت النقابة عن فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد، 7 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من يوم السبت 13 يوليو، وحتى يوم الإثنين 15 يوليو.
سمير-الاسكندرانى

سمير الإسكندراني.. الثعلب الذي أوقع جواسيس الموساد

«يالي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يالي علمتينا دايما نلغي كلمة مستحيل».. بمجرد سماع تلك الكلمات يأتي إلى ذهنك الفنان سمير الإسكندراني، الذى ابتعد عن الساحة منذ فترة طويلة، ولكن أغانيه الوطنية التى قدمها إلى مصر ما زالت موجودة إلى الآن فى قلوب الكثير من محبيه والذين يتذكرونه هذه الأيام تحديدًا بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الفنان الكبير يخضع لعملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس، ووجهت النقابة بتوفير كل ما يحتاج إليه لحين تعافيه من الوعكة الصحية، وناشد الجمهور الدعاء للإسكندراني.
لطيفة

لطيفة تشارك في مهرجان «قرطاج» بأوامر من وزير الثقافة

قبل عدة أيام، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة أنها تتعرض لمؤامرة داخل بلدها، وذلك على خلفية إلغاء حفلين لها، الأول كان في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، والثاني كان في ختام مهرجان بنزرت الدولي، واستنجدت الفنانة بوزير الثقافة التونسي قائلة: «أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين عن ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها؟»، واستجاب الوزير لطلبها، وخلال الساعات الماضية تم ضم اسمها ضمن برنامج مهرجان قرطاج، وذلك بأوامر من وزير الثقافة، كونها فنانة كبيرة وناجحة ولها جمهور كبير ولا يمكن استبعادها من المهرجانات التونسية.
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هاني-شاكر

هاني شاكر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم رسميًا الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسيقية، بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت النقابة عن فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد، 7 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من يوم السبت 13 يوليو، وحتى يوم الإثنين 15 يوليو.
هاني-شاكر

هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
سمير-الاسكندرانى

سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة بعين شمس

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الفنان الكبير سمير الإسكندراني يخضع اليوم السبت، لعملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس. وأضاف مرتضى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر اتصل بالإسكندراني صباح اليوم من السعودية للاطمئنان على صحته، موجها بتوفير كل ما يحتاج إليه لحين تعافيه من الوعكة الصحية، وناشد الجمهور الدعاء للفنان سمير الإسكندراني، الذي يرقد حاليا بمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العملية الجراحية.
هاني-شاكر

هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح
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