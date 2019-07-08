إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

الحصبة - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.

من جانبه، صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند إتمامه العام الأول

من جانبه، صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند إتمامه العام الأول وعند بلوغه 18 شهرا، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على ميكنة جميع التطعيمات الروتينية على مستوى الوحدات الصحية، وتم ميكنة منظومة التطعيمات بـ13 محافظة، ويجري استكمال الباقي.



فيما أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة ممثلة في إدارة قطاع الطب الوقائي تنفذ حملات قومية بجميع المحافظات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين، أقل من 5 سنوات.



