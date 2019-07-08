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إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
الحصبة - صورة أرشيفية
الحصبة - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
من جانبه، صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند إتمامه العام الأول
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مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
فلاح -مصرى

هل ينجح الإرشاد الرقمي فيما فشل فيه المرشد الزراعي؟

مشروع جديد تتبناه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يستهدف المزارعين في مصر بعد أن تم تطبيقه بنجاح في عدد من البلدان الإفريقية، منها رواندا والسنغال، وهو مشروع الإرشاد الزراعي الرقمي، ورغم أن المشروع يواجه تحديات عديدة أهمها وجود مناطق نائية تفتقر إلى شبكة جيدة للاتصالات فإن وزارة الزراعة أعلنت اليوم عن بدء العمل لإعداد نموذج إرشادي زراعي رقمي، في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ضمن برنامج الإطار الوطني الذي تم توقيعه بين الفاو والحكومة المصرية حتى عام 2022.
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«إغماء وهبوط».. إسعاف 799 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي في امتحانات الثانوية العامة 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
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مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة. وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
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"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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