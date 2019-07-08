جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

صورة أرشيفية

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى بنطاق المركز. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "حسني. م. ب" يبلغ من العمر 3