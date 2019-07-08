هل تنهي "الهيئة العليا للحج" مشاكل الحجاج؟

مطالبات برلمانية بإنشاء هيئة عليا للحج والعمرة.. إدريس: خطوة جيدة تضمن خدمة آمنة للحجاج.. محروس: ستحمي الحجاج من الأسعار المتضاربة.. باسل: ليس لها دور ولن تضيف جديدا

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات التى تطالب بضرورة إنشاء «هيئة عليا للحج والعمرة» تكون مهمتها ضبط موسم الحج والعمرة، والقضاء على الأخطاء التى ترتكبها بعض الشركات على مدار الموسم، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التفاوت فى أسعار الحج والعمرة من شركة إلى أخرى، بحيث تكون هى الجهة التى تمثل مصر رسميًّا لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة، والإدارة والتخطيط والإشراف على الجهات المنفذة لموسم الحج، من أجل أن يمر موسم الحج باستقرار ودون أي عواقب.

البداية هذه المطالبات ليست وليدة اليوم وإنما عمرها يزيد على 8 سنوات، حيث كانت بداية المطالبات بإنشائها فى أعقاب ثورة الـ25 يناير، حيث شهد مجلس النواب فى عام 2012 مشروع قانون لإنشاء «الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة» تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويشكل مجلسها من

البداية

هذه المطالبات ليست وليدة اليوم وإنما عمرها يزيد على 8 سنوات، حيث كانت بداية المطالبات بإنشائها فى أعقاب ثورة الـ25 يناير، حيث شهد مجلس النواب فى عام 2012 مشروع قانون لإنشاء «الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة» تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويشكل مجلسها من 15 عضوًا يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.

مشروع القانون دخل أدراج المجلس بعد أن أكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان على أن مشروع القانون كان يهدف إلى سحب حصة الحج من وزارة الداخلية حتى تتفرغ للأمن، ثم اعقبها حل مجلس النواب وقتها.

قرابة 150 ألف حاج في 2019

148 ألفا و441 مواطنًا تقدموا للمنافسة على 36 ألف تأشيرة للحج السياحي لهذا العام، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا لمستوى 5 نجوم 16 ألفا و27 مواطنًا للمنافسة على 8 آلاف و900 تأشيرة مخصصة لذلك المستوى، وتقدم 4 آلاف و898 مواطنا للمنافسة على 300 تأشيرة، ووصل عدد الشركات الراغبة في العمل بمستوى 5 نجوم إلى 312 شركة بإجمالي 592 مشرفا سياحيا بزيادة 32% على العام الماضي، في المقابل بلغ عدد شركات السياحية التى تقدمت للعمل بمستوى 4 نجوم 96 شركة، بواقع 175 مشرفا بنقص 140% عن العام الماضي، وتم إجراء القرعة تحت إشراف إحدى الجهات السيادية في الدولة، حسبما أكدت عليه اللجنة العليا للحج والعمرة.

وبلغ عدد المتقدمين للمستوى الاقتصادي 69 ألفا و826 مواطنا للمنافسة على 12 ألف تأشيرة سياحية، ووصل عدد الشركات الراغبة في العمل بذلك المستوى إلى 881 شركة، بإجمالي عدد مشرفين 1911 مشرفا، ووصل عدد المتقدمين للمستوى البري 57 ألفا و690 مواطنا للمنافسة على 12 ألف تأشيرة، كما وصل عدد شركات السياحة الراغبة في العمل بذلك المستوى إلى 713 شركة بإجمالي عدد مشرفين 1569 مشرفا.

خطوة جيدة

وفي السياق ذاته، أيد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، المطالبات التي تنادي بإنشاء هيئة عليا للحج، موضحًا أن إنشاء مثل هذه الهيئة خطوة جيدة، ستجعل مصر أسوة بباقي الدول العربية التى تمتلك هيئة موحدة لإدارة شئون الحج، وسيعود على إنشائها تنظيم عملية الحج بأسلوب ديمقراطي متحضر وبطريقة تضمن الخدمة للحجاج، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هذه الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بعيدًا عن الحكومة حتى لا تتعارض مع عمل وزارة السياحة الجهة المعنية بتنظيم أمور الحج.

وأوضح إدريس فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن إنشاء مثل هذه الهيئة لن يضر بشركات السياحة، لأن ما سيحدث هو عملية رقابية لتنظيم رحلات الحج، حيث إن الفترة الماضية كشفت عن العديد من الممارسات الخاطئة التى يتعرض لها بعض الحجاج وتقوم بها بعض الشركات مثل التخلف في حجز تذاكر الطيران، مشيرا إلى أن ذلك سيقضي على التفاوت في أسعار التذاكر بين مختلف الشركات.

القضاء على الأسعار المتفاوتة



نجاح موسم الحج يتطلب إعادة النظر في إصدار التأشيرة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية؛ لأنها تمثل ضررا بالغا على شركات السياحة وتؤدى لإغلاقها، وهناك أخطاء كثيرة ترتكب من بعض الشركات في موسم الحج أو العمرة، فيجب التدخل للحد منها وتلافيها، ومن يخطئ يحاسب، هذا ما أكد عليه النائب عماد محروس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب.

محروس شدد على أن وجود هيئة حكومية مستقلة معنية بكل تفاصيل «الحج والعمرة»، يساهم في حماية الحاج من «الأسعار المتضاربة» التي تعرضها بعض شركات السياحة ويحميه من أن يقع ضحية نصب شركات أخرى، ويحمى حقوق المعتمرين وشركات السياحة التي تعانى من الركود.

بينما رفض باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية، فكرة إنشاء هيئة أخرى مستقلة للحج والعمرة، متسائلا لماذا يتم إنشاء هيئة جديدة وهناك جهة بالفعل مسئولة عن تنظيم رحلات الحج والعمرة وهي وزارة السياحة؟

فكرة إنشاء هيئة مستقلة أثارت جدلا منذ 15 عاما، وبمجرد حدوث أي تطور خاص بالحج أو العمرة، تنمو هذه الفكرة، لكن أرى أنه لا داعي لإنشائها، فلن تضيف أي جديد، وستحمل الدولة أعباء وتكاليف ليست لها أهمية أو دور، هذا ما أوضحه السيسي في تصريحه لـ"التحرير"، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاهتمام بالتطوير الإلكتروني، وكيفية حدوث هذا التطوير بطريقة تتناسب مع تقدم دول العالم، كما أن وزارة السياحة قادرة على فعل ذلك، سواء لخدمة الحجاج أو خدمة السياحة بشكل عام، فهي تخدم 12 مليون سائح سنويا، فلن يمثل قرابة الـ100 ألف حاج عقبة أمام وزارة السياحة.

الهيئة والقضاء على تفاوت الأسعار

أما بالنسبة للتفاوت في أسعار التذاكر من شركة لأخرى، فأكد رئيس لجنة السياحة الدينية، أن هذا التفاوت أمر طبيعي، فلسنا نسير على نظام اشتراكي، الأسعار تنافسية بين الشركات وبعضها، تستهدف فئة محددة ذات مستوى اقتصادي معين، تتطلب برامج بعينها، وبالتالي لا يمكن أن تتساوى الأسعار؛ لأن البرامج تختلف عن بعضها حسب طلبات المستهلك، متابعا: أن إنشاء مثل هذه الهيئة لن يضر بشركات السياحة، لأن القانون يخصص لنا العمل في هذا المجال، وإذا تم إنشاؤها فدورها رقابي فقط ولن يؤثر على شيء.