«كازابلانكا» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

كازابلانكا

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم «كازابلانكا» منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر، 67 مليونا و717 ألفا و382 جنيها، ليصبح الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، متخطيا أقرب منافسيه، فيلم "البدلة" الذي حقق فى موسم عيد الأضحي الماضي إيرادات وصلت إلى 67 مليونا و280 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من أمير كرارة، والنجوم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال المافيا للسطو على شاحنة ألماس، ثم تفرق بينهم الأيام بسبب "الطمع" وتجمعهم مدينة "كازابلانكا" المغربية. يتنافس على الإيرادات بجانب فيلم «كازابلانكا» 4 أفلام، هي «الممر»