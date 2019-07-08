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«كازابلانكا» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
كازابلانكا
كازابلانكا
تجاوز إجمالي إيرادات فيلم «كازابلانكا» منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر، 67 مليونا و717 ألفا و382 جنيها، ليصبح الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، متخطيا أقرب منافسيه، فيلم "البدلة" الذي حقق فى موسم عيد الأضحي الماضي إيرادات وصلت إلى 67 مليونا و280 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من أمير كرارة، والنجوم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".
تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال المافيا للسطو على شاحنة ألماس، ثم تفرق بينهم الأيام بسبب "الطمع" وتجمعهم مدينة "كازابلانكا" المغربية. يتنافس على الإيرادات بجانب فيلم «كازابلانكا» 4 أفلام، هي «الممر»
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«الفارس والأميرة».. عرض عالمي أول بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن العرض العالمي الأول لفيلم التحريك المصري الطويل "الفارس والأميرة" خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19ـ 27 سبتمبر 2019، إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض التجارية أكتوبر المقبل، وتمثل تلك المشاركة جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال النتاج السينمائي المتنوعة. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يسعدنا عرض أول فيلم تحريك عربي، منفذ بالكامل من قبَل طاقم عربي، يمثل امتدادا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية والعربية حلما بدأته في الستينيات".
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Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
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رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
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محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
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«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
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إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
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أمير كرارة يصل إلى 50 مليون جنيه بـ«كازابلانكا»

نجح النجم أمير كرارة في أن يتخطى بفيلمه الجديد "كازابلانكا"، حاجز 50 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محققًا إيرادًا بلغ نحو 50 مليونا و50 ألفا و511 جنيها، وذلك خلال نحو أسبوعين عرض فقط، ليكون بذلك أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 14 يوما فقط من طرحه في دور العرض، ليستمر بذلك في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم بعدما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بأول أيام عيد الفطر بإيراد بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، قبل أن يعود ويحطم رقمه مجددًا بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.
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