حازم إمام يكشف كواليس استقالته وجلسته مع أجيري

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

حازم إمام

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على أن قرار عدم الاستمرار في الجبلاية كان محسومًا بالنسبة له منذ فترة كبيرة، وقال إمام عبر برنامج "وان تو" على الراديو: "لقد قررت عدم الترشح مجددًا في الانتخابات منذ 4 أشهر مضت، فالعمل العام في مصر صعب جدا، ويعرضك لهجوم شديد ودائم". وواصل: "العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي، أقصد لا تحقق منه استفادة مادية، وبالطبع يمنح صاحبه قدرا من الشهرة". وأردف: "أرقام خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن الأداء العام للفريق في كأس الأمم لم يرض طموحات الجميع".

وأوضح: "لقد عقدت جلسة مع أجيري بحضور أحمد شوبير لمناقشته في بعض الأسماء، وعرضنا عليه بعض اللاعبين للانضمام لقائمة المنتخب، إلا أنه تعلل بأن أحد اللاعبين لا يجيد أداء المهام الدفاعية، كما عدد أسباب استبعاده للأسماء الأخرى، ثم وعدنا بمتابعة هؤلاء اللاعبين قبل توقف الدوري بأربعة أسابيع، ولكن عند إرسال