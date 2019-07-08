رياضة

حازم إمام يكشف كواليس استقالته وجلسته مع أجيري

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
حازم إمام
حازم إمام
أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على أن قرار عدم الاستمرار في الجبلاية كان محسومًا بالنسبة له منذ فترة كبيرة، وقال إمام عبر برنامج "وان تو" على الراديو: "لقد قررت عدم الترشح مجددًا في الانتخابات منذ 4 أشهر مضت، فالعمل العام في مصر صعب جدا، ويعرضك لهجوم شديد ودائم". وواصل: "العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي، أقصد لا تحقق منه استفادة مادية، وبالطبع يمنح صاحبه قدرا من الشهرة". وأردف: "أرقام خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن الأداء العام للفريق في كأس الأمم لم يرض طموحات الجميع".
وأوضح: "لقد عقدت جلسة مع أجيري بحضور أحمد شوبير لمناقشته في بعض الأسماء، وعرضنا عليه بعض اللاعبين للانضمام لقائمة المنتخب، إلا أنه تعلل بأن أحد اللاعبين لا يجيد أداء المهام الدفاعية، كما عدد أسباب استبعاده للأسماء الأخرى، ثم وعدنا بمتابعة هؤلاء اللاعبين قبل توقف الدوري بأربعة أسابيع، ولكن عند إرسال
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كوت ديفوار (2)

مفاجآت في تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لكوت ديفوار ومحمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة بينهما في السادسة مساء الإثنين، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، وصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، بينما احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
حسام البدرى (1)

حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
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حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.
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كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟
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سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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