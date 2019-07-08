سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة قيام كلا من "ر. د. م"، 35 عامًا"، مدير وشريك بشركة توريدات، و"ع. ح. م - 36 عامًا" عامل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت دون ترخيص. بعد إصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وتفتيش الشقة محل الواقعة عثر بحوزتهما على ملابس للقوات المسلحة المصرية،