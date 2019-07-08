إقبال جماهيري على مبادرة أورنج لتقليل المخلفات البلاستيكية

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

مبادرة أورنج

في إطار حرصها على إبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافل العالمية، قررت "أورنج مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجارى، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.

ولإنجاح المبادرة أسست أورنج مصر أماكن خاصة في عدة نقاط حول استاد القاهرة كُتب عليها (ارمِ- اكتب- استلم) وتتيح هذه الأماكن إلقاء المشجع الزجاجة الفارغة في المكان المخصص لها. ولتشجيع الموظفين على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة ورفع الوعي بأهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية التي تضر بالبيئة،