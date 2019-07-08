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إقبال جماهيري على مبادرة أورنج لتقليل المخلفات البلاستيكية

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
مبادرة أورنج
مبادرة أورنج
في إطار حرصها على إبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافل العالمية، قررت "أورنج مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجارى، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.
ولإنجاح المبادرة أسست أورنج مصر أماكن خاصة في عدة نقاط حول استاد القاهرة كُتب عليها (ارمِ- اكتب- استلم) وتتيح هذه الأماكن إلقاء المشجع الزجاجة الفارغة في المكان المخصص لها. ولتشجيع الموظفين على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة ورفع الوعي بأهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية التي تضر بالبيئة،
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أحمد-حمودة-مدير-عام-لأوبر-بمصر

فتح العداد بـ7.25.. أوبر تعلن زيادة أسعارها

على أثر الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية لأسعار الوقود منذ أيام بدأت الشركات العاملة في مجال النقل رفع أسعار خدماتها للجمهور، وفي هذا السياق قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، للتحرير، "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 5 من يوليو، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، في حين سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد".
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
حازم-الطحاوى-رئيس جمعية-اتصال

«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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