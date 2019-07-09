دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا

النظام الغذائي الصحي المتوازن مع الفواكه والخضراوات الطازجة بجانب ممارسة التمرينات بانتظام هو أفضل خيار للحماية من الأمراض بشكل عام ومن سرطان البروستاتا بشكل خاص.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد الطماطم

عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".

يتطور سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البروستاتا نفسها في النمو بطريقة لا يمكن التحكم فيها، في البداية لا تكون أعراض البروستاتا واضحة حتى يحدث تضخم كبير بها ويؤثر على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج القضيب، وذلك يصعب من كشف الحالة في المراحل الأولى، ولكن لا تشعر بالخوف، توجد