دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا
النظام الغذائي الصحي المتوازن مع الفواكه والخضراوات الطازجة بجانب ممارسة التمرينات بانتظام هو أفضل خيار للحماية من الأمراض بشكل عام ومن سرطان البروستاتا بشكل خاص.
تحرير:إسراء سليمان
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد الطماطم
عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".
يتطور سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البروستاتا نفسها في النمو بطريقة لا يمكن التحكم فيها، في البداية لا تكون أعراض البروستاتا واضحة حتى يحدث تضخم كبير بها ويؤثر على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج القضيب، وذلك يصعب من كشف الحالة في المراحل الأولى، ولكن لا تشعر بالخوف، توجد
يتطور سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البروستاتا نفسها في النمو بطريقة لا يمكن التحكم فيها، في البداية لا تكون أعراض البروستاتا واضحة حتى يحدث تضخم كبير بها ويؤثر على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج القضيب، وذلك يصعب من كشف الحالة في المراحل الأولى، ولكن لا تشعر بالخوف، توجد العديد من الطرق التي تقلل من خطورة نمو السرطان، حيث توجد دراسة واحدة توضح أن هناك فاكهة تساعد بشكل كبير على تقليل خطر الإصابة.
وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية لأوبئة السرطان، إن الرجال الذين يستهلكون ما يقرب من 10 ثمرات من الطماطم كل أسبوع يقلل من خطورة تطور سرطان البروستات بنسبة تصل إلى 20%، وذلك يدعم الأدلة التي تقول إن تناول نظام غذائي متوازن غني بكميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، إضافة إلى استهلاك كميات قليلة من اللحوم الحمراء والمصنعة والدهون والأملاح، يساعد في التقليل من الخطورة.
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قام فريق طبي بتحليل أنظمة غذائية وأساليب الحياة لأكثر من 20.000 رجل من حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا، وجدوا أن الرجال الذين يستهلكون أكثر من 10 ثمرات من الطماطم كل أسبوع متمثلة في الطماطم الطازجة أو عصير الطماطم، قلت نسب الإصابة بسرطان البروستاتا إلى 18%، فتناول العدد الموصي به من الخضراوات أو الفواكه أو أكثر في اليوم قلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 24%، مقارنة بالرجال الذين يتناولون أقل من هذه الكمية، فاقترحت هذه الاكتشافات أن الطماطم تعتبر مهمة للوقاية من سرطان البروستاتا، ولكن يحتاج العلماء لمزيد من الأبحاث والدراسات للتأكد من فاعليتها على الإنسان.
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لذا يجب على الرجال أن يتناولوا مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحفاظ على الصحة في معدلات مثالية بجانب الحفاظ على معدلات النشاط، ترجع خصائص الطماطم في مكافحة السرطان إلى أنها تحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تحمي من تلف الخلايا، كما أن الباحثين قاموا بالنظر في المكونات الغذائية الأخرى المرتبطة بخطورة سرطان البروستاتا مثل عنصر السيلينيوم الذي يوجد في الأغذية التي تحتوي على الدقيق مثل الباستا والخبز، والكالسيوم الموجود في منتجات الألبان مثل الجبنة واللبن، وبالتالي فالرجال الذين يستهلكون هذه المكونات الغذائية أقل تعرضًا للإصابة بسرطان البروستاتا، وبالتعليق على ذلك قال أحد الباحثين لا توجد أدلة كافية لعمل توصيات ملموسة على ما هي الأطعمة المحددة التي يجب على الرجال تناولها للتقليل من خطورة سرطان البروستاتا.
قال الطبيب فريم:"الذي نعرفه الآن إن الرجال لا يعتمدون بشكل كبير على نوع واحد من الطعام مثل الطماطم، فالنظام الغذائي الصحي المتوازن مع الفواكه والخضراوات الطازجة بجانب ممارسة التمرينات بانتظام هو أفضل خيار"، وقال الطبيب توم أيضًا: "بينما نتناول أطعمة غنية باللوكيبين مثل الطماطم، أو عنصر السيلينيوم تعتبر مرتبطة بتقليل خطورة الإصابة بسرطان البروستاتا، فهذا لم يعد مثبتا بشكل دقيق"، "فالنظام الغذائي والوقاية من السرطان مشكلة معقدة؛ ولكن نشجع الجميع على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات وقليل من اللحوم الحمراء والدهون والملح".
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