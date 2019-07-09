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دراسة: الطماطم تحمي من سرطان البروستاتا

النظام الغذائي الصحي المتوازن مع الفواكه والخضراوات الطازجة بجانب ممارسة التمرينات بانتظام هو أفضل خيار للحماية من الأمراض بشكل عام ومن سرطان البروستاتا بشكل خاص.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد الطماطم
فوائد الطماطم
عند الحديث عن الأمراض ستجد أنك تسرد أشكاله المختلفة دون تصنيفها إلى أمراض تصيب الرجال وأخرى تصيب النساء، ولكن عند التحدث عن سرطان الثدي فبنسبة كبيرة تصيب النساء، وبالنسبة لسرطان البروستاتا فالرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به، ويعتبر من الأمراض الشائعة حول العالم في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أنه غير معروف الأسباب حتى الآن، إلا أن هناك بعض التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي تخفف من الخطورة، فطعام واحد ربما يحمي ملايين الرجال من سرطان البروستاتا، نقلًا عن "express".
يتطور سرطان البروستاتا عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البروستاتا نفسها في النمو بطريقة لا يمكن التحكم فيها، في البداية لا تكون أعراض البروستاتا واضحة حتى يحدث تضخم كبير بها ويؤثر على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج القضيب، وذلك يصعب من كشف الحالة في المراحل الأولى، ولكن لا تشعر بالخوف، توجد
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تأثير الطلاء على الصحة

تشوهات الأجنة.. تعرف على مخاطر رائحة الدهانات

طبيعة البشر متغيرة دائمًا، فربما تستيقظ ذات يوم تقرر تغيير ديكور منزلك بالكامل، بداية من شراء ستائر جديدة وأنتيكات رائعة إلى تغيير ألوان الطلاء، إذا كنت تحب الألوان الباستيل فيمكنك تغيير طلاء غرفتك إلى البيبي بلو أو البينك أو الأصفر، كل ذلك له تأثير رائع عليك وعلى حالتك المزاجية، ولكن الطلاء قد يتسبب في كثير من الأمراض في كثير من الأحيان، لذا احرص على التهوية الجيدة في المنزل من خلال فتح النوافذ والابتعاد وتغطية الطعام جيدًا، نقلًا عن "healthline".
الثوم

رغم رائحتهما الكريهة.. الفوائد الصحية للثوم والبصل

يعد الثوم والبصل من العناصر الأساسية داخل المطبخ المصري. لكن هل تضيف هذه المكونات أي فوائد صحية لأطباقك؟ أم أنها خاصة بالنكهة فقط؟ ربما يظن الأشخاص الذين يحاولون تناول الفواكه والخضراوات الملونة للحصول على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن أن الأطعمة الفاتحة مثل البصل والثوم لا تقدم الكثير من العناصر الغذائية. يعد البصل بجميع ألوانه بما فى ذلك الأبيض، مصدرا جيدا لفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والفولات، بينما الثوم غني بفيتامين C وفيتامين"B6" والثيامين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والنحاس، والمنجنيز.
تفاح

التفاح لذيذ.. يفتح البشرة ويعالج الحبوب والتجاعيد

التفاح من الفاكهة اللذيذة والمفيدة لصحتنا، ويوصى بها الكثير من الأطباء سواء للكبار أو للأطفال، خاصة أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة، وغني أيضًا بالمواد المضادة للتأكسد مثل مركبات الفلافونويد، والبوليفينول وفيتامين C، لذلك هو مهم لعلاج الكثير من الأمراض وتقوية المناعة، له العديد من الألوان ولكل منها فائدة، فهناك التفاح الأصفر أو الأخضر والأحمر أيضًا، في السطور التالية نتناول فوائد التفاح الصحية وكيفية الاستفادة منه في عمل ماسكات طبيعية للحصول على بشرة صافية.
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