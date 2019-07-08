عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.

وكان النائب مصطفى بكرى، طالب بإلغاء نص من مشروع قانون المحاماة المعروض على المجلس، يسمح لخريجى الثانوية العامة فقط بالالتحاق بالنقابة. وقال بكرى، لا يجب أن يمنع البرلمان خريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين مطالبا بالسماح لهم، على أن يكون للنقابة حق الاختيار بناء على اختبارات، أسوة