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عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
وكان النائب مصطفى بكرى، طالب بإلغاء نص من مشروع قانون المحاماة المعروض على المجلس، يسمح لخريجى الثانوية العامة فقط بالالتحاق بالنقابة.  وقال بكرى، لا يجب أن يمنع البرلمان خريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين مطالبا بالسماح لهم، على أن يكون للنقابة حق الاختيار بناء على اختبارات، أسوة
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البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
صلاح-لبن

«التحرير» بالقائمة النهائية لجائزة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة

فاز الزميل صلاح لبن، بالمرحلة الأولى من جائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، فئة الصحافة الإلكترونية، عن العمل المنشور بموقع "التحرير" تحت عنوان "العبور أو الموت.. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضية". وترشح الزميل ضمن 32 صحفيا من 12 دولة، واختير عمله من بين 141 عملا مُقدما للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة في المرحلة النهائية. وتناول العمل الصحفي مسار اللاجئين الأفارقة منذ لحظة التفكير في الهجرة مرورًا بالرحلة الصعبة التي قطعوها وسط سماسرة للوصول إلى مناطق آمنة حتى مرحلة التأهيل النفسي بعد المعاناة التي مرّوا بها.
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البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، الذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة. وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط".
تصليحات-فى -الكعبة

هل تنهي "الهيئة العليا للحج" مشاكل الحجاج؟

خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات التى تطالب بضرورة إنشاء «هيئة عليا للحج والعمرة» تكون مهمتها ضبط موسم الحج والعمرة، والقضاء على الأخطاء التى ترتكبها بعض الشركات على مدار الموسم، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التفاوت فى أسعار الحج والعمرة من شركة إلى أخرى، بحيث تكون هى الجهة التى تمثل مصر رسميًّا لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة، والإدارة والتخطيط والإشراف على الجهات المنفذة لموسم الحج، من أجل أن يمر موسم الحج باستقرار ودون أي عواقب.
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عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
مجلس-النواب

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
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أبو شقة يتنحى عن مناقشة قانون المحاماة

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون مُعد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبدالعال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، إذ شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس، الذي شهد خلافات موسعة، ويرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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