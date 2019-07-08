جمعية تقارب للثقافة بالمغرب تدشن ملتقى عن التسامح

تحرير:باهر القاضي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

الملك محمد السادس

تتأهب جمعية "تقارب للثقافة والتنمية بالجهة الشرقية" بالمغرب، بمناسبة حلول الذكرى العشرين على تولى الملك محمد السادس عرش المغرب، الملتقى الثقافى الدولى الثانى تحت عنوان : "الملتقى الثقافي الدولي الثاني '''الوعدة'' تحت شعار إفريقيا فضاء التسامح ورباط كونى للتواصل الثقافى والروحى. ويدور فعاليات الملتقى الدولى تحت رعاية الطريقة التيجانية بالمغرب، العديد من الفعاليات والأنشطة، والورش، الورشة الأولى: التراث الثقافي: إشكالية المحافظة والتثمين، والورشة الثانية: التراث الثقافي وتأصيل الهوية.

أما الورشة الثالثة فبعنوان: التاريخ، الذاكرة والتراث، والورشة الرابعة بعنوان: التراث والهوية ووسائل الاتصال. من جهته، كشف الدكتور لخضر درفوفي، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، أحد المنظمين للملتقى، بأن الملتقى فى فعالياته، الذى سيقام فى مدينة وجدة بالمغرب، الذى يعقد على مدار أربعة أيام أوائل شهر يوليو