افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

هشام عزمي

تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام عزمى إن الموقع الجديد على شبكة الإنترنت تم ربطه بالفهرس الإلكتروني "للدار"، وتم فيه توفير عدد من التسهيلات منها إمكانية الشراء الإلكتروني للإصدارات المتاحة. ولفت إلى أن القاعة تقدم خدماتها مجانا، وبها يمكن للقراء الاطلاع على الكتب المتوفرة والإصدارات الرقمية، موضحًا