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افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
هشام عزمي
هشام عزمي
تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام عزمى إن الموقع الجديد على شبكة الإنترنت تم ربطه بالفهرس الإلكتروني "للدار"، وتم فيه توفير عدد من التسهيلات منها إمكانية الشراء الإلكتروني للإصدارات المتاحة. ولفت إلى أن القاعة تقدم خدماتها مجانا، وبها يمكن للقراء الاطلاع على الكتب المتوفرة والإصدارات الرقمية، موضحًا
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غسان كنفاني

«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.
امرأة-فى-حقيبة

«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
غسان-كنفاني

ملتقى فلسطين للرواية يعود بحضور جمع من الكتاب العرب

تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو، ولمدة خمسة أيام، فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، في مدن "البيرة"، "رام الله"، و"طولكرم" و"بيت لحم" بمشاركة جمع كبير من الروائيين والكتاب الفلسطينيين والعرب، وتتزامن فعاليات الملتقى مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، وفق ما أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، الذي أضاف أن "كنفاني" يعتبر مؤسسا للرواية الفلسطينية الحديثة، وخلف وراءه العديدة من الروايات والمؤلفات القصصية والمسرحية، ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة.
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
ايناس-عبد -الدايم

عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
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