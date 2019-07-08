جريمة

قيدوها بالسلاسل بسبب الميراث.. تحرير فتاة من عائلتها

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، من تحرير فتاة قيدها والدها وابن خالها بالسلاسل والأقفال الحديدية وحبساها داخل المنزل بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دير مواس، من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بوجود فتاة محبوسة داخل منزلها.
وانتقل المقدم محمد الدروي رئيس مباحث المركز، وعثر علي فتاة تدعي"نورا. ع. م - 30 عامًا"، بدون عمل، مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية داخل المنزل، وجرى نقلها للمستشفى العام، حيث كانت في حالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى. وأفادت التحريات
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اتحاد-الكرة

«الأموال العامة» تحقق في مخالفات اتحاد الكرة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، تحددت جلسة 22 يوليو الجاري لبدء تحقيقات النيابة واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم. وأشار البلاغ رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
سجن

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
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لوري الموت يحصد 4 ضحايا على طريق الدبابة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات والمعاينة في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وسيارة لوري بالطريق الصحراوي والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الحادث البشع. كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية على الطرق تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (الدبابة - أكتوبر)، بالقرب من كمين الأمل، ووقوع عدة إصابات، وتوقف حركة المرور بالطريق. على الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفيات.
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الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
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انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (2)

لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
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انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
مباحث-مصنفات

الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
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