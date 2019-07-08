قيدوها بالسلاسل بسبب الميراث.. تحرير فتاة من عائلتها

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، من تحرير فتاة قيدها والدها وابن خالها بالسلاسل والأقفال الحديدية وحبساها داخل المنزل بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دير مواس، من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بوجود فتاة محبوسة داخل منزلها.

وانتقل المقدم محمد الدروي رئيس مباحث المركز، وعثر علي فتاة تدعي"نورا. ع. م - 30 عامًا"، بدون عمل، مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية داخل المنزل، وجرى نقلها للمستشفى العام، حيث كانت في حالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى. وأفادت التحريات