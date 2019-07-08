رياضة

مفاجآت في تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لكوت ديفوار ومحمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة بينهما في السادسة مساء الإثنين، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، وصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، بينما احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.
وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو التالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - جان جامين الوسط: سيري داي - فرانك كيسي - ولفريد زاها - ممادو بكايوكو - نيكولاس بيبي الهجوم: جوناثان كودجيا على الجانب الاخر جاء تشكيل مالي كالتالي: حراسة المرمى: دجيجي ديارا خط
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حازم-امام (3)

حازم إمام يكشف كواليس استقالته وجلسته مع أجيري

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على أن قرار عدم الاستمرار في الجبلاية كان محسومًا بالنسبة له منذ فترة كبيرة، وقال إمام عبر برنامج "وان تو" على الراديو: "لقد قررت عدم الترشح مجددًا في الانتخابات منذ 4 أشهر مضت، فالعمل العام في مصر صعب جدا، ويعرضك لهجوم شديد ودائم". وواصل: "العمل العام يأخذ أكثر مما يعطي، أقصد لا تحقق منه استفادة مادية، وبالطبع يمنح صاحبه قدرا من الشهرة". وأردف: "أرقام خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن الأداء العام للفريق في كأس الأمم لم يرض طموحات الجميع".
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
حسام البدرى (1)

حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
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منتخب-مالي

مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
المغرب وناميبيا (22)

كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
المغرب وناميبيا (15)

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
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