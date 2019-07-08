مفاجآت في تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

كوت ديفوار

أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لكوت ديفوار ومحمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة بينهما في السادسة مساء الإثنين، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، وصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، بينما احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.

وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو التالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - جان جامين الوسط: سيري داي - فرانك كيسي - ولفريد زاها - ممادو بكايوكو - نيكولاس بيبي الهجوم: جوناثان كودجيا على الجانب الاخر جاء تشكيل مالي كالتالي: حراسة المرمى: دجيجي ديارا خط