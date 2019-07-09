«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

أثبتت الدراسات أن الثوم فعال في تخفيف وجع الأسنان بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يمكن أن يوفر بعض الفوائد الأخرى للجسم مثل مكافحة الالتهابات
إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت.
«الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأكل قبل النوم مباشرة يسبب الكوابيس
إن تناول وجبة متأخرة يمكن أن تمنحك كوابيس.. قد يبدو لك أن النصيحة غير دقيقة، فالأحلام لا تتأثر بنظامنا الغذائي بأي شكل من الأشكال.
ولكن وجدت دراسات حديثة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل له علاقة بحدوث الكوابيس، وعلى الرغم من أن الباحثين لم يفهموا السبب وراء
الأكل قبل النوم مباشرة يسبب الكوابيس
إن تناول وجبة متأخرة يمكن أن تمنحك كوابيس.. قد يبدو لك أن النصيحة غير دقيقة، فالأحلام لا تتأثر بنظامنا الغذائي بأي شكل من الأشكال.
ولكن وجدت دراسات حديثة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل له علاقة بحدوث الكوابيس، وعلى الرغم من أن الباحثين لم يفهموا السبب وراء ذلك، لكن رجحوا أن عملية الأيض تحدث بشكل مفرط عند تناول الطعام والنوم مباشرة، بسبب القلق الذي حدث في الدماغ، كما أن ما تأكله له دور أيضا، فمنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل تسبب الكوابيس.
تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال
لابد أنك شاهدت البطل يخلع البالطو لترتديه حبيبته في الأفلام السينمائية، وعلى الرغم من بساطة هذا المشهد فلن تعطي له اهتماما، لكن السبب في ذلك مختلف تماما، حيث وجد الباحثون أن درجة الحرارة المريحة للنساء تزيد على الرجال بنحو 2.5 درجة مئوية أي ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، والسبب في ذلك هرمون الإستروجين الذي يبطئ تدفق الدم إلى أطراف أصابع القدم خلال الأشهر الباردة، لهذا السبب تميل النساء خلال مرحلة التبويض إلى الشعور بالبرد أكثر من المعتاد.
ممارسة التمارين تجعلك أكثر ذكاء
لاشك أن ممارسة التمارين مهمة لصحة الجسم، حيث يبقيك في حالة جيدة، وتقوي جهاز المناعة، وتحسن بشكل عام جودة حياتك، ولكن ماذا إن علمت أنها تجعلك أكثر ذكاء؟.. من المحتمل أنك تتجاهل ما عرفته.
كشفت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Nature Medicine أن التمارين الرياضية تُطلق بروتينًا يُدعى irisin، مما يحسن الروابط العصبية بين أجزاء مختلفة من الدماغ، بالإضافة إلى مهاراتنا في الذاكرة والتفكير، كما أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.
ووجدت دراسة حديثة أخرى أن التمارين المستمرة -مثل الجري وركوب الدراجات- تعمل على تحسين قدراتنا على الحفظ وتنتج نوعًا من البروتين الذي يساعد في إنتاج خلايا دماغية جديدة.
تناول الأطعمة الحارة يساعد على فقدان الوزن
إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن المحتمل أنك سمعت حلولا كثيرة، ولكن بدون دلائل علمية، وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة وايومنج الأمريكية، قاموا بعزل مادة كيميائية موجودة في الفلفل الحار تسمى «كبخاخات» ليتناولها الفئران، وعندما تابعوا الفئران وجدوا أنها لا تستطيع أن تزيد في الوزن طالما كانت المادة الكيميائية التي تناولتها سارية المفعول، لذا عندما تأكل الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل ترفع معدل الأيض وبالتالي لا تزيد في الوزن.
الثوم يساعد في وجع الأسنان
وجع الأسنان مثير للغضب بسبب الآلام التي لا تحتمل، وفي الغالب نصحك شخص كبير في السن بتناول فص من الثوم للتخلص من الوجع، لكنك لم تفعل ذلك بسبب طعمه اللاذع والشديد، ومن ناحية أخرى، أثبتت الدراسات أن الثوم فعال في تخفيف وجع الأسنان بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يمكن أن يوفر بعض الفوائد الأخرى للجسم، مثل مكافحة الالتهابات، وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم، وحتى لديه خصائص مضادة للورم.
تغير الفصول يسبب آلام المفاصل
اشتكى العديد من كبار السن من ظهور آلام المفاصل وقت تغير الفصول، ولم يتمكن الأطباء من تفسير ذلك، وكان التساؤل كيف يمكن أن يؤثر الطقس على المفاصل؟.. وبفضل العلم فإن ما قاله كبار السن كان حقيقيا وأصبح له دليل، حيث وجدت دراسة أن التغيرات في الضغط الجوي، ودرجة حرارة الغرفة، والرطوبة لها تأثير ملحوظ على ألم المفاصل، خاصة وقت الرياح الموسمية.