حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

أثبتت الدراسات أن الثوم فعال في تخفيف وجع الأسنان بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يمكن أن يوفر بعض الفوائد الأخرى للجسم مثل مكافحة الالتهابات
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
خرافات صحية
خرافات صحية
إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
الأكل قبل النوم مباشرة يسبب الكوابيس إن تناول وجبة متأخرة يمكن أن تمنحك كوابيس.. قد يبدو لك أن النصيحة غير دقيقة، فالأحلام لا تتأثر بنظامنا الغذائي بأي شكل من الأشكال. ولكن وجدت دراسات حديثة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل له علاقة بحدوث الكوابيس، وعلى الرغم من أن الباحثين لم يفهموا السبب وراء
اقرأ المزيد
رجل يطلب يد صديقته أعلى جبال كيراغ في النرويج (1)

رجل يطلب يد صديقته للزواج على ارتفاع 3000 قدم

أن ينزل الرجل على ركبتيه لطلب يد فتاة أمر مخيف بما فيه الكفاية لمعظم الشباب. لكن كريستيان ريتشارد اتخذ خطوة أبعد من ذلك، حيث طلب الزواج من صديقته على ارتفاع 3 آلاف قدم على صخرة مثبتة بشكل خطير بين اثنين من المنحدرات. أخذ ريتشارد البالغ من العمر 33 عامًا، من جزيرة شيب في كنت، صديقته بيكس مورلي إلى جبال كيراغ في النرويج، ليطرح طلب الزواج بأكثر الطرق تأثيرًا. قال ريتشاردز لصحيفة ذا صن: "معظم الناس يشعرون بالرعب؛ لأن صديقتهم قد تقول لا، لكن كان لدي أشياء أخرى تقلقني".
لدغات-الحشرات

حشرات الصيف مزعجة.. احذر لدغات البعوض والنمل

خلال فصل الصيف، غالبا ما تحب قضاء العطلة بالخارج أو حتى في شرفة المنزل، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة من منزلك والجلوس مع أسرتك أو أصدقائك واستنشاق الهواء النقي ليلا، لكن قد ينضم إليك بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. فيمكن للبعوض، والقراد، وغيرهما من الحشرات ألا تجعلك مستمتعا بيومك سواء بالنهار أو بالليل، وفي تلك الحالة أنت بحاجة إلى معرفة أكثر الأخطاء شيوعا والتي يمكن أن تشكل مخاطر على صحتك، بالإضافة إلى منع اللدغات واللسعات قبل حدوثها، وفقا لما ذكره موقع "Health line".
تحنيط-المومياوات

خلال 70 يوما.. كيف يتم تحنيط الموتى أيام الفراعنة؟

فكر المصريون القدماء في التحنيط لإيمانهم بفكرة الخلود والحياة بعد الموت، لذا بنوا الأهرامات والمقابر للحفاظ على جثث الموتى أيضا. في البداية كان المصريون القدماء يضعون موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء، لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت ويجعلها مومياء طبيعية، ومع ذلك، اكتشف المصريون أنه إذا تم وضع الجثة لأول مرة في تابوت، فلن يتم حفظها. ومن أجل ضمان الحفاظ على الجسم، بدأ المصريون القدماء في استخدام عملية التحنيط، من خلال وضع بعض المواد على الجسم ثم لفه في شرائط رقيقة من الكتان.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org