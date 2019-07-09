«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

أثبتت الدراسات أن الثوم فعال في تخفيف وجع الأسنان بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يمكن أن يوفر بعض الفوائد الأخرى للجسم مثل مكافحة الالتهابات

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

خرافات صحية

إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.

الأكل قبل النوم مباشرة يسبب الكوابيس إن تناول وجبة متأخرة يمكن أن تمنحك كوابيس.. قد يبدو لك أن النصيحة غير دقيقة، فالأحلام لا تتأثر بنظامنا الغذائي بأي شكل من الأشكال. ولكن وجدت دراسات حديثة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل له علاقة بحدوث الكوابيس، وعلى الرغم من أن الباحثين لم يفهموا السبب وراء