جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

جثة مسن - صورة أرشيفية

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر، قبل أن يكتشف رجال المباحث بإشراف العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، جثة لرجل مسن في العقد السادس من عمره، قبل أن يقوم الرائد كريم العاطي، معاون القسم، بنقل الجثة التي عثر