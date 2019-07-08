«التحرير» بالقائمة النهائية لجائزة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

صلاح لبن

فاز الزميل صلاح لبن، بالمرحلة الأولى من جائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، فئة الصحافة الإلكترونية، عن العمل المنشور بموقع "التحرير" تحت عنوان "العبور أو الموت.. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضية". وترشح الزميل ضمن 32 صحفيا من 12 دولة، واختير عمله من بين 141 عملا مُقدما للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة في المرحلة النهائية. وتناول العمل الصحفي مسار اللاجئين الأفارقة منذ لحظة التفكير في الهجرة مرورًا بالرحلة الصعبة التي قطعوها وسط سماسرة للوصول إلى مناطق آمنة حتى مرحلة التأهيل النفسي بعد المعاناة التي مرّوا بها.

وسبق أن فاز الزميل صلاح لبن بجائزة النادي الإعلامي من المعهد الدنماركي العام الماضي، عن تحقيق "حفائر الموت.. آثار تحت الألغام"، بمشاركة الزميل أحمد سعيد حسانين.كما فاز عام 2014 بجائزة نوال عمر من نقابة الصحفيين.«العبور أو الموت».. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضيةدراسات تكشف عن هروب أعداد كبيرة من الأطفال