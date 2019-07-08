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«التحرير» بالقائمة النهائية لجائزة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
صلاح لبن
صلاح لبن
فاز الزميل صلاح لبن، بالمرحلة الأولى من جائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، فئة الصحافة الإلكترونية، عن العمل المنشور بموقع "التحرير" تحت عنوان "العبور أو الموت.. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضية". وترشح الزميل ضمن 32 صحفيا من 12 دولة، واختير عمله من بين 141 عملا مُقدما للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة في المرحلة النهائية. وتناول العمل الصحفي مسار اللاجئين الأفارقة منذ لحظة التفكير في الهجرة مرورًا بالرحلة الصعبة التي قطعوها وسط سماسرة للوصول إلى مناطق آمنة حتى مرحلة التأهيل النفسي بعد المعاناة التي مرّوا بها.
وسبق أن فاز الزميل صلاح لبن بجائزة النادي الإعلامي من المعهد الدنماركي العام الماضي، عن تحقيق "حفائر الموت.. آثار تحت الألغام"، بمشاركة الزميل أحمد سعيد حسانين.كما فاز عام 2014 بجائزة نوال عمر من نقابة الصحفيين.«العبور أو الموت».. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضيةدراسات تكشف عن هروب أعداد كبيرة من الأطفال
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
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البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، الذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة. وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
تصليحات-فى -الكعبة

هل تنهي "الهيئة العليا للحج" مشاكل الحجاج؟

خلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات التى تطالب بضرورة إنشاء «هيئة عليا للحج والعمرة» تكون مهمتها ضبط موسم الحج والعمرة، والقضاء على الأخطاء التى ترتكبها بعض الشركات على مدار الموسم، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التفاوت فى أسعار الحج والعمرة من شركة إلى أخرى، بحيث تكون هى الجهة التى تمثل مصر رسميًّا لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة، والإدارة والتخطيط والإشراف على الجهات المنفذة لموسم الحج، من أجل أن يمر موسم الحج باستقرار ودون أي عواقب.
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المتحف-المصري

هل تقترض الدولة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.
نازحون

30 شخصا كل دقيقة.. النزوح مسلسل لا تنتهي حلقاته

دفع استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم ملايين الأشخاص إلى ترك ديارهم وبلادهم للبحث عن الأمان في بلد آخر. تلك الصراعات تسببت في تزايد عدد النازحين بشكل كبير كل عام، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تعامل البلدان الأخرى مع هؤلاء النازحين. وقد أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح عالميا في عام 2018، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
استاد-الإسماعيلية (23)

الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
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