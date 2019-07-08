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فتح العداد بـ7.25.. أوبر تعلن زيادة أسعارها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
أحمد حمودة
أحمد حمودة
على أثر الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية لأسعار الوقود منذ أيام بدأت الشركات العاملة في مجال النقل رفع أسعار خدماتها للجمهور، وفي هذا السياق قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، للتحرير، "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 5 من يوليو، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، في حين سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد".
وأضاف حمودة: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر". وتعمل في مصر شركتا كريم وأوبر في مجال النقل التشاركي عبر السيارات الملاكي، بينما تعمل شركة سويفل في نفس المجال ولكن لسيارات النقل الجماعي عبر تطبيقات المحمول. وقامت
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عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
تقليل-المخلفات-البلا-تيكية-في-استاد-القاهرة

إقبال جماهيري على مبادرة أورنج لتقليل المخلفات البلاستيكية

في إطار حرصها على إبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المحافل العالمية، قررت "أورنج مصر"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجارى، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.
حازم-الطحاوى-رئيس جمعية-اتصال

«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بعد زيادة البنزين.. «مواصلات مصر» تعلن تعريفة جديدة

أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الإثنين، تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي: تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها، تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها، التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها، على أن يصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
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