فتح العداد بـ7.25.. أوبر تعلن زيادة أسعارها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

أحمد حمودة

على أثر الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية لأسعار الوقود منذ أيام بدأت الشركات العاملة في مجال النقل رفع أسعار خدماتها للجمهور، وفي هذا السياق قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، للتحرير، "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 5 من يوليو، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم، في حين سعينا جاهدين لتوفير رحلات في متناول اليد".

وأضاف حمودة: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر". وتعمل في مصر شركتا كريم وأوبر في مجال النقل التشاركي عبر السيارات الملاكي، بينما تعمل شركة سويفل في نفس المجال ولكن لسيارات النقل الجماعي عبر تطبيقات المحمول. وقامت