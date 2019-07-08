رياضة

حجازي للجماهير:«كان نفسنا نحقق حلمكوا.. حقكوا علينا»

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر وويست بروميتش الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
وكتب حجازي: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في أرضنا ووسط جماهيرنا وأهلنا، بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات أو من البيت أو بالدعاء أو بالنقد وإن شاء الله المنتخب يرجع أقوى، حقكوا علينا". بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في أرضنا ووسط جماهيرنا وأهلنا. بشكر كل واحد ساندنا من
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
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نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

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فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

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محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
زيارة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الشباب والرياضة ‎ (2)

وزيرا الدفاع والرياضة في مران المنتخب

حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة مرانه الجماعي مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، حيث اطمئنا على اللاعبين وقاما بالشد من أزرهم، قبل مباراة جنوب إفريقيا غدًا باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 من كان 2019. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية
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أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
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