حجازي للجماهير:«كان نفسنا نحقق حلمكوا.. حقكوا علينا»

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

أحمد حجازي

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر وويست بروميتش الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وكتب حجازي: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في أرضنا ووسط جماهيرنا وأهلنا، بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات أو من البيت أو بالدعاء أو بالنقد وإن شاء الله المنتخب يرجع أقوى، حقكوا علينا". بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في أرضنا ووسط جماهيرنا وأهلنا. بشكر كل واحد ساندنا من