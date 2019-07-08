شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم.
ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.
وظهرت أنجلينا جولي في اللقطات وهي تمانع زواج الأميرة من الأمير الذي يحبها، ثم تدخل في صراع مع الأسرة الحاكمة، حيث تتوالى المشاهد، ويبدو أن "أنجلينا" ستكون أكثر شرًّا خلال هذا الجزء.
شارك أنجلينا جولي في بطولة فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم آل فانينجوشويتال أجيوفورو
وظهرت أنجلينا جولي في اللقطات وهي تمانع زواج الأميرة من الأمير الذي يحبها، ثم تدخل في صراع مع الأسرة الحاكمة، حيث تتوالى المشاهد، ويبدو أن "أنجلينا" ستكون أكثر شرًّا خلال هذا الجزء.
شارك أنجلينا جولي في بطولة فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم آل فانينجوشويتال أجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.
وفي سياق آخر، تستعد أنجلينا لبطولة فيلم جديد يحمل اسم "الجاسوس الذي أحب"، المأخوذ عن رواية كلير مولي، وكذلك فيلم "كاترين العظمى وبوتيمكين".