شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

أنجلينا جولي من فيلم Maleficent

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم. ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.

وظهرت أنجلينا جولي في اللقطات وهي تمانع زواج الأميرة من الأمير الذي يحبها، ثم تدخل في صراع مع الأسرة الحاكمة، حيث تتوالى المشاهد، ويبدو أن "أنجلينا" ستكون أكثر شرًّا خلال هذا الجزء. شارك أنجلينا جولي في بطولة فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم آل فانينجوشويتال أجيوفورو