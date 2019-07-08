التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة بالبحر الأحمر

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

سفينة - صورة أرشيفية

أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بحسب "واس". وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، الإثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish". ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا". وأكد أن قوات التحالف ماضية "في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية". من جهتها، نفت جماعة الحوثيين في صنعاء، ما ذكره التحالف العربي بخصوص محاولتهم استهداف سفينة