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التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة بالبحر الأحمر

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
سفينة - صورة أرشيفية
سفينة - صورة أرشيفية
أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بحسب "واس". وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، الإثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish". ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.
وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا". وأكد أن قوات التحالف ماضية "في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية". من جهتها، نفت جماعة الحوثيين في صنعاء، ما ذكره التحالف العربي بخصوص محاولتهم استهداف سفينة
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

«أ ف ب»: الإمارات تسحب بعض قواتها من اليمن

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".
غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.
مطار-معيتيقة-الدولي

إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء الأحد إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار، وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ”الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم“، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف،. فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن، وفقا لرويترز.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
مطار ابها (2)

مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
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