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بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

باباجان ليس المنشق البارز الوحيد في الحزب الحاكم حيث انفصل داود أوغلو رئيس الوزراء السابق عن الحزب الحاكم في أبريل عندما قال إنه "يجب أن نواجه حقيقة تناقص الدعم الشعبي"
تحرير:أحمد سليمان ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
على باباجان
على باباجان
في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه تم الإعلان عن استقالة باباجان، أحد أقطاب حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي، إلا أنه لم يحدد موعد تأسيس الحزب الجديد. وأضافت أن الهجوم غير المسبوق على مؤسسة كانت ذات يوم في صميم اختصاص باباجان كوزير مكلف بالاقتصاد التركي،
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دونالد ترامب

بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
علي-باباجان (1)

حزب أردوغان.. استقالة أحد مؤسسي «العدالة والتنمية»

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق، علي باباجان، تقدم باستقالته من الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك بعد 18 عامًا قضاها في عضويته. ويأتي قرار انشقاق "باباجان"، بعد أيام قليلة من إعلان "باباجان" نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله جول. واستعرض باجان في بيان استقالته الذي حمل عنوان "لعلم الرأي العام" العديد من الأمور التي دفعته لقراره، موضحاً أنه يجرى الاستعدادات لتأسيس حزب جديد.
كيرياكوس-ميتسوتاكيس

اليونان.. زعيم «الديمقراطية الجديدة» يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد حصوله على 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، بينما حصل خصمه، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تيسبراس، على 31.5% من الأصوات. وقال رئيس الوزراء المنتخب، إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب. وأضاف في كلمة بثها التليفزيون، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.
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كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
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علي-باباجان (1)

حزب أردوغان.. استقالة أحد مؤسسي «العدالة والتنمية»

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق، علي باباجان، تقدم باستقالته من الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك بعد 18 عامًا قضاها في عضويته. ويأتي قرار انشقاق "باباجان"، بعد أيام قليلة من إعلان "باباجان" نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله جول. واستعرض باجان في بيان استقالته الذي حمل عنوان "لعلم الرأي العام" العديد من الأمور التي دفعته لقراره، موضحاً أنه يجرى الاستعدادات لتأسيس حزب جديد.
جمال خاشقجى

أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.
دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
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قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

تسلم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا، اليوم الخميس، في احتفال ببلدية المدينة، وبحضور عدد كبير من مناصريه، بحسب "سكاي نيوز". وأظهرت الصور الأولى تسلم المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لوثيقة بلدية إسطنبول الكبرى، ليستلم رسميا رئاسة البلدية، بعد انتصاره بالانتخابات المعادة هذا الأسبوع. وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
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