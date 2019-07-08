بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

باباجان ليس المنشق البارز الوحيد في الحزب الحاكم حيث انفصل داود أوغلو رئيس الوزراء السابق عن الحزب الحاكم في أبريل عندما قال إنه "يجب أن نواجه حقيقة تناقص الدعم الشعبي"
في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.
والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه تم الإعلان عن استقالة باباجان، أحد أقطاب حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي، إلا أنه لم يحدد موعد تأسيس الحزب الجديد.
وأضافت أن الهجوم غير المسبوق على مؤسسة كانت ذات يوم في صميم اختصاص باباجان كوزير مكلف بالاقتصاد التركي،
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه تم الإعلان عن استقالة باباجان، أحد أقطاب حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي، إلا أنه لم يحدد موعد تأسيس الحزب الجديد.
وأضافت أن الهجوم غير المسبوق على مؤسسة كانت ذات يوم في صميم اختصاص باباجان كوزير مكلف بالاقتصاد التركي، تمثل تدهور حكم القانون والمشهد الاقتصادي؛ ما أدى إلى رحيله.
ويعكس هذا الانشقاق المعارضة المتزايدة ضد رئيس تركيا القوي داخل الحزب الحاكم منذ أن أعلن أحمد داود أوغلو، الذي شغل في السابق منصب رئيس حزب العدالة والتنمية، تمرده علنا في أبريل.
ودفع أردوغان لتشديد قبضته على مجالات السياسة الرئيسية منذ أن أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بعد فوزه في انتخابات العام الماضي، مع صلاحيات إضافية حصل عليها بعد تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وعمد بعدها إلى تهميش المعتدلين في الحزب.
وصرح تيموثي آش الباحث في شركة "بلوباي" لإدارة الأصول: "ربما يكون باباجان هو الوزير الأكثر احتراما في الحزب الحاكم"، مضيفا أنها "ضربة كبيرة لأردوغان".
بعد فوزه.. إمام أوغلو يهدد عرش أردوغان
حظوظ باباجان
قلل أردوغان، من الخلافات الداخلية في الحزب، وعندما سئل عن التمرد الحالي، قال إن بعض الذين تركوا حزب العدالة والتنمية "نُسوا وأصبحوا تاريخا".
لكن باباجان لديه القدرة على إحداث تغيير، خاصة بعد فوز ائتلاف أردوغان الحاكم بأقل من 50% من الأصوات في الانتخابات البلدية في وقت سابق من هذا العام.
قام باباجان البالغ من العمر 53 عاما، بقيادة الاقتصاد التركي في أوقات الازدهار التي تضاعف خلالها حجم الاقتصاد ثلاثة أضعاف، في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت البلاد في 2001، وعلى عكس أردوغان، يؤمن باباجان بالسياسات الاقتصادية التقليدية والليبرالية.
وذكر أحد المقربين من باباجان أنه رفض عرض أردوغان بالبقاء وإتاحة الفرصة له لمواصلة التعاون مع أعضاء الحزب الحاكم، وأكد أحد مساعدي أردوغان أن باباجان التقى الرئيس مؤخرا لإبلاغه بخططه لتشكيل حزب سياسي جديد لكنه لم يقل ما إذا كان أردوغان قد عرض على حليفه السابق أي بدائل.
المتمردون الآخرون
باباجان ليس المنشق البارز الوحيد في الحزب الحاكم، حيث انفصل داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق، عن الحزب الحاكم في أبريل عندما قال إنه "يجب أن نواجه حقيقة تناقص الدعم الشعبي".
وعلى غرار المقربين من باباجان، يعتبر داود أوغلو أن التراجع الحالي في شعبية الحزب، جاء بسبب الأزمة التي تتطلب تغييرا في إدارة الاقتصاد.
«بيرات البيرق».. صهر أردوغان ويده في الاقتصاد التركي
وذكرت مصادر لـ"بلومبرج" أن الانتقادات التي وجهها داود أوغلو، وباباجان للفريق الاقتصادي الجديد لتركيا، بدأت بعد تعيين بيرات البيرق، صهر أردوغان، كوزير للخزانة والمالية.
ويقول كلا المعسكرين إن سوء الإدارة والأخطاء السياسية دفعت اقتصاد تركيا إلى الركود، وإن استمرار السياسات الحالية لن يؤدي إلا إلى زيادة المصاعب.
ويشترك كل من داود أوغلو وباباجان في الاستياء من كيفية إدارة الاقتصاد، حيث يعتقد كلاهما أن تركيا في عهد أردوغان شهدت تآكلا لمؤسساتها الديمقراطية وسيادة القانون بشكل عام.
إلا أن المواءمة بين وجهات نظرهم حول النقطة التي يمكن البدء منها لتصحيح الاقتصاد، مستبعدة، ما يجعل عملية الاندماج وشيكة، وبغض النظر عما إذا كان المعسكران سيعلنان الاتحاد بينهما، فإنهما يواجهان معركة شاقة، حيث لا يزال أردوغان يسيطر بقوة على وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، مما يجعل من الصعب على المنافسين السياسيين العمل بحرية.