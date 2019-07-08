بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

باباجان ليس المنشق البارز الوحيد في الحزب الحاكم حيث انفصل داود أوغلو رئيس الوزراء السابق عن الحزب الحاكم في أبريل عندما قال إنه "يجب أن نواجه حقيقة تناقص الدعم الشعبي"

تحرير:أحمد سليمان ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

على باباجان

في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.

وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه تم الإعلان عن استقالة باباجان، أحد أقطاب حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي، إلا أنه لم يحدد موعد تأسيس الحزب الجديد. وأضافت أن الهجوم غير المسبوق على مؤسسة كانت ذات يوم في صميم اختصاص باباجان كوزير مكلف بالاقتصاد التركي،