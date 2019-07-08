عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،

وأكد أن المشروع تم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، والجميع اطلع على مشروع القانون، وبالتالي ليس لنا شأن بأى كتابات صحفية تشير إلى أن هناك هدفا من إقراره حاليا لمصلحة شخص ما، وقُلت سابقا إنه على المجلس ألا يُغير أجندته وفقًا للكتابات صحفية. وقال: "نحن لا نُشرع لأشخاص، ولكن نضع شروطا عامة، ومن