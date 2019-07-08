رياضة

مصر المقاصة يتعاقد مع مهاجم حرس الحدود 4 مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
موسيس
موسيس
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، مع اللاعب النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، لمدة 4 سنوات وضمه بشكل نهائي من نادي الحرس، وذلك ضمن الصفقات التي حددها أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة؛ استعدادا للموسم الكروي الجديد. ووقع المهاجم النيجيري، على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الإثنين، بمقر الشركة بحضور اللواء محمد عبدالسلام، وعصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبدالحميد عادل وأحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.
وأبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من إدارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق. وتسلم عصام سراج الاستغناء الرسمي عن اللاعب من مسئولي نادي الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي، مدير الكرة بالنادي، بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة. ويبلغ اللاعب
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كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
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نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

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شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (7)

تعرف على الشخص الذي تسبب في التحقيق مع ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته، وتابع ميدو خلال تصريحاته أن الحساب يخص طفلا عمره 12 عامًا، ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.
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مصر للمقاصة يعلن الجهاز المعاون لـ«ميدو»

وجه محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، رسالة لكل من عمل في النادي الفيومي خلال الفترة السابقة، وقال رئيس المقاصة خلال تقديم أحمد حسام «ميدو»، مديرًا فنيًا للفريق الفيومي: "أشكر جميع المديرين الفنيين الذي عملوا معنا، كلهم على خلق وفكر تدريبي كبير، بداية من طارق يحيى وأحمد عبد الحليم، والتوأم اللذان فضلوا عدم الاستمرار، وإيهاب جلال الذي نكن له كل الحب والتقدير والذي بذل مجهودا كبيرا معنا واشترك في الكونفدرالية ورحل عن النادي لأسباب خارجه عن إرادتنا، وبعد ذلك مؤمن سليمان أحييه، وعماد سليمان وطلعت يوسف عملا معنا عاما ونصف".
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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