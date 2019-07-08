مصر المقاصة يتعاقد مع مهاجم حرس الحدود 4 مواسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

موسيس

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، مع اللاعب النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، لمدة 4 سنوات وضمه بشكل نهائي من نادي الحرس، وذلك ضمن الصفقات التي حددها أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة؛ استعدادا للموسم الكروي الجديد. ووقع المهاجم النيجيري، على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الإثنين، بمقر الشركة بحضور اللواء محمد عبدالسلام، وعصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبدالحميد عادل وأحمد زين العابدين وكيلي اللاعب.

وأبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من إدارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق. وتسلم عصام سراج الاستغناء الرسمي عن اللاعب من مسئولي نادي الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدي، مدير الكرة بالنادي، بقيد موسيس في قائمة المقاصة باتحاد الكرة. ويبلغ اللاعب