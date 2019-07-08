التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

وأوضح الوزير أن جودة البيانات ربما يكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذا لا يعنى الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر على أحدث بيانات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، الذي عقد اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة