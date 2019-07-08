سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
الخبز
الخبز
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
وأوضح الوزير أن جودة البيانات ربما يكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذا لا يعنى الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر على أحدث بيانات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، الذي عقد اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة
اقرأ المزيد
مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
صلاح-لبن

«التحرير» بالقائمة النهائية لجائزة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة

فاز الزميل صلاح لبن، بالمرحلة الأولى من جائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، فئة الصحافة الإلكترونية، عن العمل المنشور بموقع "التحرير" تحت عنوان "العبور أو الموت.. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضية". وترشح الزميل ضمن 32 صحفيا من 12 دولة، واختير عمله من بين 141 عملا مُقدما للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة في المرحلة النهائية. وتناول العمل الصحفي مسار اللاجئين الأفارقة منذ لحظة التفكير في الهجرة مرورًا بالرحلة الصعبة التي قطعوها وسط سماسرة للوصول إلى مناطق آمنة حتى مرحلة التأهيل النفسي بعد المعاناة التي مرّوا بها.
اقرأ المزيد من الأخبار
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
السيسي-يوقع

السيسي يصدق على 10 قوانين بشأن ربط الموازنة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 105 لسنة 2019، بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ611 مليونا و810 آلاف جنيه، والقانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ7 مليارات و251 مليون جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه.
مكرونة (4)

«التموين» تعلن انخفاض سعر المكرونة 75 قرشًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كليو المكرونة بالمنظومة التموينية، ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائى ليصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات. يأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وكانت وزارة التموين، أصدرت اليوم، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء بشأن عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org