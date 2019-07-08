حرمان طلبة التعليم المفتوح من قيد المحامين.. هل ينقذ المهنة؟

وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته اليوم على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه بجداول المحاماة والذي يحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

سجال شديد وحالة من الترقب زامنت جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال نظرها مشروع تعديل قانون المحاماة، حتى وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقابة المحامين، لتغلق رسميا داخل أروقة مجلس النواب، أزمة خريجي التعليم المفتوح مع القيد بجداول نقابة المحامين.

كلمة النواب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قال في كلمة له، اليوم الإثنين: «لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط». ونفى عبدالعال نظرة البرلمان

كلمة النواب

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قال في كلمة له، اليوم الإثنين: «لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط».

ونفى عبدالعال نظرة البرلمان بـ «احتقارية» لأى مهنة أو لخريجى الدبلومات الفنية، موضحا أن الهدف من تعديل قانون المحاماة فيما يخص شرط الحصول على الثانوية العامة للقيد بجداول المحامين هدفه تنظيم المهنة، مشددا على أن وضع المجلس لشروط مهنة المحاماة أو أي مهنة لا يقلل أو ينال من أحد، واستطرد «أقولها على رؤوس الأشهاد لو كنت أملك محاكمة من وضعوا التعليم المفتوح بنسخته للحصول على ليسانس الحقوق لمحاكمته فهو أسوأ أنواع التعليم، ويتلقى الطالب 4 محاضرات وكل أساتذة الحقوق يعلمون ذلك والجامعات الأساسية رفضت ذلك».

واستطرد: «في باريس للحصول على درجة الدكتوراة كان أحد الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة.. لا بد من النظر في جدول القيد للمحامين، فمثلا زي مهنة الطب في البلاد العربية يطلبوا يعملولهم امتحان لأننا توسعنا في عمل كليات دون وجود أعضاء هيئة تدريس في بعض الأقاليم».

تاريخ الأزمة الحقيقية



محكمة جنح المقطم، أصدرت حكما في 20 من ديسمبر من العام الماضي، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، على خلفية الجنحة التي أقامها عدد منهم، أمام محكمة جنح المقطم يتهمون فيها عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم، وفقا للدعوى.

في مطلع يناير من العام الجاري، وجّه سامح عاشور، رسالة إلى المحامين بخصوص جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه، أكد فيها عدم الانصياع وراء الإساءات.

عاشور والمحامين

عاشور قال خلال كلمته «لن يكون المحامي أقل شرفا ومكانة من القاضي، ومن يرى أنه أقل فليغادرنا، فنحن نطالب بالعزة والاستقلال للمحاماة والقضاء بغير انتقاص لأحد، فنحن أصحاب مصلحة وقضية واحدة وهي تحقيق العدالة»، وتابع «نمتلك خطوة طموحة بشأن العلاج والمعاش نتيجة لتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وسيشهد عام 2019 زيادة للمعاش بالشكل الذي يليق للمحامي».





وخلال جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد نقيب المحامين، بالحبس سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، في القضية المقيدة برقم 16420 لسنة 2018، والتي أقامها خريجو التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، اكتظت محكمة جنوب القاهرة بمئات المحامين، تضامنا مع سامح عاشور.

أشاد نقيب المحامين، بحضور جموع المحامين غير المسبوق بجلسة التعليم المفتوح التي انعقدت في 15 من يناير الجاري، حتى قضت المحكمة ببراءة عاشور من التهمة المنسوبة إليها، ومنحت انتصارا حقيقيا للمحامين الرافضين قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.

رأى المحامين

محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، قال إن جميع محاميي مصر بمختلف شرائحهم من المؤيدين والمعارضين لسامح عاشور، استقروا على الوقوف جنبا إلى جنب مجلس النقابة، أمام الدعاوى القضائية التي أقامها خريجو التعليم المفتوح، دفاعا عن رسالة ومهنة المحاماة المقدسة.





«متفقون مع كلمة رئيس مجلس النواب ولا نقبل أن يتم قيد خريجي التعليم المفتوح مع كامل احترامنا لهم جميعا»، يقول المحامي في تصريحات لـ«التحرير» لافتا إلى أن قرار مجلس النواب اليوم، يُعد انتصارا مجددا لتلك الأزمة التي شغلت جموع المحامين منذ فترة طويلة، موضحا أن القضاء أصدر حكما في وقت سابق، بعد جواز نظر دعوى أقامها خريجي التعليم المفتوح ضد نقيب المحامين سامح عاشور.

أما أحمد عبد الوهاب عفَارة، المحامي والخبير القانوني، فأوضح في تصريحات لـ«التحرير» أن رغبات جموع المحامين أظهرت مدى رفضهم لقيد خريجي التعليم المفتوح، الأمر الذي اعترض عليه عدد من المحامين المؤيدين لسامح عاشور أنفسهم، إلا أن مجلس النواب وضع حدا لما أثير خلال الفترة الماضية، متابعا أن هناك انقسام بين المحامين في عدد كبير من بنود تعديل قانون المحاماة، المطروح حاليا على اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

«عبد الوهاب» نوه بأن أزمة قيد التعليم المفتوح ضمن جداول نقابة المحامين كفيلة بأن تسدد جميع فواتير التشاجر والتناحر النقابي والتصدي في وجه من يريد إدراج اسمه ضمن جداول المحامين، لافتا إلى أن شهادة التعليم المفتوح لا تعادل الشهادة الأكاديمية كما أنها لا تؤهل للماجستير أو الدكتوراة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك الشهادات لا يعتد بها من ضمن مسوغات التعيين بالقطاع الحكومي وفقا لما توصلت إليه الاجتماعات داخل المجلس الأعلى للجامعات.