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حرمان طلبة التعليم المفتوح من قيد المحامين.. هل ينقذ المهنة؟

وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته اليوم على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه بجداول المحاماة والذي يحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة
تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
سامح عاشور خلال جلسة سابقة لخريجي التعليم المفتوح
سامح عاشور خلال جلسة سابقة لخريجي التعليم المفتوح
سجال شديد وحالة من الترقب زامنت جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال نظرها مشروع تعديل قانون المحاماة، حتى وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقابة المحامين، لتغلق رسميا داخل أروقة مجلس النواب، أزمة خريجي التعليم المفتوح مع القيد بجداول نقابة المحامين.
كلمة النواب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قال في كلمة له، اليوم الإثنين: «لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط». ونفى عبدالعال نظرة البرلمان
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السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من النيجر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادمًا من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. وأكد السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأوضح أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.
مؤتمر-وزير-التعليم (1)

مد فترة الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019 وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير.
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إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
بهاء-الدين-ابو-شقة

أبو شقة يتنحى عن مناقشة قانون المحاماة

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون مُعد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبدالعال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، إذ شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس، الذي شهد خلافات موسعة، ويرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
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