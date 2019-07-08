رياضة

فرجانى ساسى يقود منتخب تونس لمواجهة غانا

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
أعلن الفرنسي آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس ضمن مباريات دورالـ16 ببطولة كأس الأمم وشهد تشكيل نسور قرطاج، تواجد فرجاني ساسي، نجم الزمالك، أساسيا للمرة الأولى، في البطولة الإفريقية، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وكان جيريس قد استبعد فرجاني ساسي من المشاركة في المباريات مع نسور قرطاج بعدما شعر أن اللاعب في حاجة للمزيد من التأهيل في التدريبات لاستعادة مستواه العالي الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها مع فريق الزمالك.
وجاء التشكيل الذي اختاره المدير الفني الفرنسي جيريس على النحو التالى: حراسة المرمى: المعز حسن. في خط الدفاع: كشريدة، ديلان برون، يس مرياح، أسامة الحدادي. وفي خط الوسط: إلياس السخيري، الشعلاني، فرجاني ساسي. وفي خط الهجوم: يوسف المساكني، أنيس البدري، طه الخنيسي. وتواجه المنتخبان في 17 مباراة من قبل،
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
ميسي

نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

تحدث تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، عن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب راقصي السامبا، بشأن فساد التحكيم داخل اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية، وكان ميسي قد صرح بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل، قائلا إن اتحاد أمريكا الجنوبية ينحاز للبرازيل ويرغب في إهداء لقب كوبا أمريكا لها، وعاد وكرر كلامه يوم السبت الماضي بعد طرده في مباراة تشيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقال سيلفا، إنه لا يجد تعليقا على تصريحات ميسي، لأنه أحيانا يحاول البعض التنصل من مسؤوليته في الهزيمة ويلقي باللوم على الآخرين، بحسب وصفه.
نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
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مصر-والكونغو (3)

المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
ديسابر (1)

مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
المغرب وبنين (3)

مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
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