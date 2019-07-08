فرجانى ساسى يقود منتخب تونس لمواجهة غانا

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

فرجانى ساسى

أعلن الفرنسي آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس ضمن مباريات دورالـ16 ببطولة كأس الأمم وشهد تشكيل نسور قرطاج، تواجد فرجاني ساسي، نجم الزمالك، أساسيا للمرة الأولى، في البطولة الإفريقية، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وكان جيريس قد استبعد فرجاني ساسي من المشاركة في المباريات مع نسور قرطاج بعدما شعر أن اللاعب في حاجة للمزيد من التأهيل في التدريبات لاستعادة مستواه العالي الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها مع فريق الزمالك.

وجاء التشكيل الذي اختاره المدير الفني الفرنسي جيريس على النحو التالى: حراسة المرمى: المعز حسن. في خط الدفاع: كشريدة، ديلان برون، يس مرياح، أسامة الحدادي. وفي خط الوسط: إلياس السخيري، الشعلاني، فرجاني ساسي. وفي خط الهجوم: يوسف المساكني، أنيس البدري، طه الخنيسي. وتواجه المنتخبان في 17 مباراة من قبل،