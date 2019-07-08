فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.

وجاء بيان إدارة النادى الباريسى على النحو التالى: اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو، تم استدعاء نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد، وفوجئت إدارة باريس سان جيرمان أن اللاعب نيمار لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، دون الحصول على إذن مسبق من النادي وعليه تشجب إدارة النادي هذا