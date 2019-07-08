رياضة

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
نيمار
نيمار
رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
وجاء بيان إدارة النادى الباريسى على النحو التالى: اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو، تم استدعاء نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد، وفوجئت إدارة باريس سان جيرمان أن اللاعب نيمار لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، دون الحصول على إذن مسبق من النادي وعليه تشجب إدارة النادي هذا
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كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
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نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

تحدث تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، عن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب راقصي السامبا، بشأن فساد التحكيم داخل اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية، وكان ميسي قد صرح بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل، قائلا إن اتحاد أمريكا الجنوبية ينحاز للبرازيل ويرغب في إهداء لقب كوبا أمريكا لها، وعاد وكرر كلامه يوم السبت الماضي بعد طرده في مباراة تشيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقال سيلفا، إنه لا يجد تعليقا على تصريحات ميسي، لأنه أحيانا يحاول البعض التنصل من مسؤوليته في الهزيمة ويلقي باللوم على الآخرين، بحسب وصفه.
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فرجانى ساسى يقود منتخب تونس لمواجهة غانا

أعلن الفرنسي آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس ضمن مباريات دورالـ16 ببطولة كأس الأمم وشهد تشكيل نسور قرطاج، تواجد فرجاني ساسي، نجم الزمالك، أساسيا للمرة الأولى، في البطولة الإفريقية، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وكان جيريس قد استبعد فرجاني ساسي من المشاركة في المباريات مع نسور قرطاج بعدما شعر أن اللاعب في حاجة للمزيد من التأهيل في التدريبات لاستعادة مستواه العالي الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها مع فريق الزمالك.
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نيمار

رئيس برشلونة: قضية نيمار انتهت..ونتواصل مع جريزمان

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسبانى، إن إدارة النادي تعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بعودة نيمار . وأضاف رئيس النادى الكتالونى في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد منه المغادرة، لذلك قضية نيمار انتهت ".
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
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